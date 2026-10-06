Ciclismo – Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) regina d’Europa nella staffetta Juniores

Da un oro iridato sfiorato a uno continentale centrato. E’ un grande finale di stagione quello vissuto da Matilde Rossignoli, Juniores della Bft Burzoni VO2 Team Pink nuovamente protagonista in maglia azzurra. Dopo aver griffato l’argento nella prova in linea di categoria ai Mondiali di Montreal (Canada), oggi la “panterina” veronese ha contribuito al successo dell’Italia nel Team Time Trial Mixed Relay Juniores agli Europei su strada in Slovenia.

La classe 2008 ha composto il terzetto femminile insieme ad Azzurra Ballan (che fa bis di ori in Slovenia dopo la vittoria individuale) e a Elisa Bianchi che ha ricevuto il testimone dal trio maschile precedentemente impegnato e formato da Enrico Andrea Balliana, Brandon Davide Fedrizzi e Patrik Pezzo Rosola.

Dopo la top ten sfiorata domenica nella prova in linea continentale (undicesimo posto, con la compagna di team Alessia Orsi in top 20), la Rossignoli ha potuto festeggiare.

“Partivamo come favoriti di questa prova, ma abbiamo iniziato tranquille, perché sapevamo come si guadagnasse più terreno nell’ultima parte della prova in pianura. In salita siamo andate molto in controllo, poi dal tratto di falsopiano fino al traguardo abbiamo spinto al massimo. I ragazzi hanno svolto un bel lavoro e noi abbiamo mantenuto il vantaggio. Dedico questa medaglia d’oro europea a tutta la nazionale, allo staff e ai tecnici per l’opportunità che mi è stata concessa”.

Il sestetto azzurro ha chiuso la prova sui 44 chilometri complessivi in 1 ora 7 minuti 22 secondi, precedendo la Polonia (argento a 23 secondi) e la Svizzera (bronzo a 30 secondi). Dopo il miglior tempo fatto segnare dal terzetto maschile nella prima parte della prova, le tre azzurre hanno gestito la seconda frazione per poi cambiare ritmo nel finale e costruire il successo. Non sono mancate le difficoltà. Elisa Bianchi ha infatti avuto un problema al cambio, che le ha impedito di utilizzare l’ultimo rapporto proprio nel tratto più impegnativo della salita. Rossignoli e Ballan hanno quindi proseguito, portando a termine una progressione decisiva per il successo.