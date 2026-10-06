Il Pod e la Piacenza Podcast Academy domani alle 17 su Casa Italia, la trasmissione Rai amata dagli italiani all’estero

Uno speciale dedicato a Il Pod e alla Piacenza Podcast Academy andrà in onda domani, mercoledì 7 ottobre, a Casa Italia, il programma televisivo quotidiano di Rai Italia dedicato agli italiani che vivono e lavorano all’estero.

La trasmissione, condotta da Roberta Ammendola, ospiterà in collegamento da remoto la direttrice dell’Academy Rossella Pivanti e uno speciale realizzato con i contributi del vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli, anche presidente del comitato promotore del Festival del pensare contemporaneo; di Maura Gancitano, ideatrice de Il Pod; degli allievi della prima edizione della Piacenza Podcast Academy e degli ospiti della serata di premiazione de Il Pod che si è svolta a Piacenza il 23 settembre scorso come anteprima Festival del pensare contemporaneo: i comici e podcaster Tinti e Rapone, creatori di Tintoria, e Valerio Nicolosi, giornalista e reporter noto al grande pubblico per il suo podcast Scanner, trasmesso su Fanpage.it

La trasmissione Casa Italia, seguita da milioni di spettatori, tra italiani all’estero, discendenti e appassionati della cultura italiana, sarà in diretta globale in 174 Paesi sui cinque continenti, per poi restare disponibile su Raiplay a partire da qualche ora dopo la diretta. In Italia, il programma andrà in onda alle ore 16.30 e lo spazio dedicato a Il Pod e all’Academy è previsto verso le ore 17.