Ciclismo – Per l’Asd Programma Auto doppia top ten femminile alla Gran Fondo Tre Valli Varesine

10 Ottobre 2026 Carlofilippo Vardelli Ciclismo, Notizie, Sport
Asd Programma Auto

Doppia top ten “rosa” per l’Asd Programma Auto alla Gran Fondo Tre Valli Varesine, prestigiosa manifestazione lombarda dall’alto livello tecnico essendo valida come campionato europeo di specialità.

Per la formazione amatoriale piacentina, decimo posto nel percorso lungo per Mara Manfredi nella fascia femminile 35-39 anni e stesso risultato per Caterina Basevi in quella 45-49. Nel tracciato più impegnativo hanno gareggiato anche Alberto Baesso, Antonino Adragna e Cristian Bertè, mentre nella Medio Fondo erano al via Federica Figliola e Claudio De Flaviis.

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