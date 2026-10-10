Volley – Gas Sales Piacenza: Biancorossi in finale alla Sardinia International Volley Cup, Luneburg superato

Gas Sales Piacenza centra la finale della Sardinia International Volley Cup 2026 superando in semifinale la SVG Luneur per 3-0 (25-23, 25-15, 25-19) al termine di una sfida che solo nel primo set è stata equilibrata. E domani con inizio alle ore 17.30 (diretta su Dazn) affronterà la vincente tra Itas Trentino e Volejbalovy Klub Karlovarsko.

Sul taraflex del PalaPirastu è andato in scena il remake della finale di CEV Cup disputata nell’aprile scorso, una sfida che ha nuovamente messo di fronte due delle protagoniste della scorsa stagione europea ed è terminata nello stesso identico modo.

I biancorossi, davanti ad un numeroso pubblico, hanno affrontato con determinazione e intensità la formazione tedesca, trovando risposte importanti sotto il profilo tecnico e caratteriale. Un test di livello per la squadra piacentina che, a pochi giorni dall’inizio del campionato di SuperLega, ha mostrato ulteriori segnali di crescita sia nella qualità del gioco sia nell’intesa tra i reparti.

La partita ha offerto buoni ritmi elevati e scambi spettacolari, con entrambe le squadre determinate a conquistare l’accesso alla finale del quadrangolare internazionale organizzato dal Comitato Regionale FIPAV Sardegna con il contributo dell’Assessorato allo Sport della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna con il patrocinio del Comune di Cagliari. Piacenza ha saputo gestire con lucidità i momenti decisivi dell’incontro, facendo valere la propria efficacia nei fondamentali e la profondità dell’organico.

Per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si tratta di un successo significativo per il percorso di avvicinamento al campionato. La semifinale contro la SVG Lüneburg ha rappresentato infatti uno degli ultimi e più probanti esami della preseason, utile per affinare meccanismi e condizione in vista dell’esordio stagionale.

Dante Boninfante

“Non era facile partire bene in un palasport in cui è davvero difficile giocare, i ragazzi sono stati bravi a restare nel set e poi una volta trovata la misura tutto è andato meglio. Sono soddisfatto di aver potuto fare giocare dopo parecchio tempo Iyegbekedo, adesso pensiamo solo alla gara di domani”.

Gas Sales Piacenza – SVG Lüneburg 3-0

(25-23, 25-15, 25-19)

Gas Sales Piacenza: Porro 2, Zlatanov 8, Iyegbekedo 7, Bovolenta 8, Gutierrez 8, Comparoni 7, Pace (L), Brborić 1, Leon 1, Travica. Ne: McHenry, Galassi, Rizzo (L). All. Boninfante.

SVG Lüneburg: Schoenherr 2, Rein 3, Grouvarus 10, Young 5, Enlund 10, Sani 5, Goto (L), Rogers 2, Homberger. Ne: Gingera. All. Hubner.