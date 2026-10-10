La “Voce del Velodromo” dopo Fiorenzuola – Piacenza 0-0: “Partita solida ed organizzata. Rossoneri sulla strada giusta” VIDEO

10 Ottobre 2026 Andrea Crosali Calcio, Calcio dilettanti, Notizie, Sport
La "Voce del Velodromo" dopo Fiorenzuola Piacenza

L’editoriale in formato VIDEO a cura di Nicola Giancaterino analizza la prestazione dei rossoneri nel derby del Comunale

La partita

Fiorenzuola – Piacenza 0-0, due passi indietro per i biancorossi. Per i rossoneri è un punto d’oro!

le interviste ai mister

Fiorenzuola – Piacenza 0-0, parola ai mister: Franzini “Passo indietro a livello tecnico”, Villa: “Grande prestazione della mia squadra” AUDIO

I “Punti di vista” di Andrea Amorini

I “Punti di Vista” di Andrea Amorini dopo Fiorenzuola – Piacenza 0-0: “Come il gambero facciamo due passi indietro” VIDEO

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