Ciclismo – Samuele Fossati e Paolo Demicheli trionfano al “Città di Vigolzone-Memorial Emilio Ferrari”

Sono Samuele Fossati e Paolo Demicheli i vincitori delle due gare del terzo Trofeo Città di Vigolzone-quinto Memorial Emilio Ferrari, manifestazione organizzata dalla Bft Burzoni VO2 Team Pink con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e riservata alla categoria Esordienti, nonché prova unica del campionato provinciale piacentino di categoria.

Stamattina 87 partenti hanno sfidato il grande caldo nel borgo della Valnure dando vita a due corse molto selettive. Nella prima gara (Esordienti primo anno, classe 2013), vittoria per distacco per Fossati (Team PiùSport), stesso discorso nei secondi anni (2012) con il piacentino Demicheli (Velo Club Cremonese) profeta in patria, festeggiando anche la maglia provinciale (risiede a Roveleto di Cadeo). L’altra casacca biancorossa (Esordienti primo anno) è andata al compagno di squadra caorsano Tommaso Menga.

Alla giornata hanno partecipato il sindaco di Vigolzone Gianluca Argellati, l’assessore allo sport Giulio Borlenghi, Gian Luca Andrina (presidente Federciclismo Piacenza e società organizzatrice Bft Burzoni VO2 Team Pink), Paolo Giovannini (comandante Polizia locale Unione Valnure Valchero), Paolo Galaverna (Struttura tecnica regionale Federciclismo Emilia Romagna) e Vincenzo e Barbara Ferrari, figli dell’indimenticato Emilio. A scandire i ritmi della manifestazione, lo speaker piacentino Marco Vedè.

Esordienti primo anno

1° Samuele Fossati (Team PiùSport) 42 chilometri 200 metri in 1 ora 12 minuti 49 secondi, media 34,772 chilometri orari

2° Nicolas Maria Ferrari (Ciclistica 2000) a 1 minuto

3° Luca Pavani (Sporteven Cycling)

4° Giacomo Spessotto (Vc San Vendemiano)

5° Edoardo Pedrazzi (Pedale Castellano)

6° Tommaso Menga (Velo Club Cremonese)

7° Filippo Anelli (Pedale Riminese Frecce Rosse)

8° Jacopo Romito (Pedale Riminese Frecce Rosse)

9° Alessandro Sangiorgi (Gc Fausto Coppi)

10° Filippo Conca (Cavriago).

Esordienti secondo anno

1° Paolo Demicheli (Velo Club Cremonese) 53 chilometri 200 metri in 1 ora 22 minuti 30 secondi, media 38,691 chilometri orari

2° Thomas Vitaloni (Ciclistica 2000) a 1 minuto 48 secondi

3° Mattia Meniconi (Polisportiva Albergo-Oliveto) a 1 minuto 50 secondi

4° Leonardo Balboni (Ciclistica 2000) a 2 minuti 36 secondi

5° Alessandro Bellettini (Cotignolese) a 3 minuti 10 secondi

6° Riccardo Goldoni (Ciclistica 2000)

7° Tobia Ciavatti (Pedale Riminese Frecce Rosse) a 4 minuti 10 secondi

8° Mattia Sella (Vc San Vendemiano) a 5 minuti 10 secondi

9° Flavio Mattoscio (Cicli Tonti Cattolica)

10° Angus Sambi (Gc Fausto Coppi).

Campioni provinciali

Esordienti primo anno: Tommaso Menga (Velo Club Cremonese)

Esordienti secondo anno: Paolo Demicheli (Velo Club Cremonese)

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy