Apre domani la diga del Brugneto, Bisi (Consorzio di bonifica): “Bene, ma la vera battaglia riguarda il rinnovo della concessione”

Domani, martedì 23 giugno, alle ore 11 è prevista l’apertura della diga del Brugneto, con il conseguente rilascio dell’acqua attesa dal territorio piacentino.
Ad annunciarlo è il presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza, Luigi Bisi, che commenta con soddisfazione il risultato raggiunto dopo una lunga fase di confronto.
«Domani alle ore 11 è prevista l’apertura della diga del Brugneto – dichiara Bisi – nonostante l’inutile e straziante attesa, con buona pace di tutti i detrattori che in cuor loro speravano non arrivasse l’acqua per avere qualche minuto di notorietà».
Il presidente del Consorzio sottolinea però come la questione non possa considerarsi chiusa con il solo rilascio della risorsa idrica. «La battaglia vera non è questa – aggiunge – ma si deve giocare sul fronte del rinnovo della concessione, che deve necessariamente tenere conto delle esigenze espresse dal nostro territorio».
L’apertura della diga rappresenta una risposta importante per il comparto agricolo e per la gestione delle risorse idriche della provincia, particolarmente strategica durante il periodo estivo e nei mesi caratterizzati da maggior fabbisogno d’acqua.
Resta ora aperto il confronto sul futuro della concessione del Brugneto, tema che da anni è al centro del dibattito tra istituzioni, enti locali e mondo agricolo.