Pertite, Legambiente: “Il PUG ora rende inequivocabile la destinazione a parco pubblico”

Legambiente Piacenza esprime grande soddisfazione per l’approvazione all’unanimità, da parte del Consiglio comunale, dell’emendamento al PUG relativo all’area della Pertite.

LA NOTA DI LEGAMBIENTE

Un risultato importante, perché interviene proprio sui punti che avevano motivato le osservazioni presentate da Legambiente e dall’Associazione Parco della Pertite, eliminando quelle formulazioni che ritenevamo potessero lasciare margini di ambiguità sulla futura destinazione dell’area.

Con il nuovo testo viene resa inequivocabile la destinazione dell’intera Pertite a parco pubblico.

Ma accanto al merito dell’emendamento, vogliamo sottolineare anche il metodo con cui si è arrivati alla sua approvazione.

Pertite, l’emendamento approvato all’unanimità

La seduta precedente aveva visto un confronto molto acceso tra maggioranza e opposizione proprio sulle criticità evidenziate dalle osservazioni delle associazioni.

Da quel confronto si è però riusciti a passare alla ricerca di una soluzione comune: il centrodestra ha ritirato il proprio emendamento e maggioranza e minoranza hanno lavorato alla formulazione di un nuovo testo, poi sottoscritto e votato all’unanimità.

Legambiente: “Un bel momento di Politica a favore del bene comune”

Riteniamo giusto riconoscere questo risultato e ringraziare l’intero Consiglio comunale.

Un bel momento di Politica a favore del bene comune che sarebbe utile diventasse la prassi per affrontare responsabilmente altri spinosi temi del PUG, che si prestano a contrapposizioni; non si tratta di negare il legittimo conflitto ma di auspicare una visone lungimirante, anche a favore delle future generazioni.

Per Legambiente questo voto conferma anche l’importante valore della partecipazione dei cittadini ed associazioni e delle osservazioni agli strumenti urbanistici.

Le osservazioni non sono un adempimento burocratico: quando vengono ascoltate e discusse possono contribuire concretamente a migliorare le scelte di pianificazione.

La mobilitazione per il futuro della Pertite

La storia della Pertite lo dimostra in modo particolare.

Il risultato raggiunto oggi arriva infatti dopo molti anni di mobilitazione, durante i quali cittadini e associazioni hanno continuato a chiedere che questa grande area verde nel cuore della città fosse sottratta definitivamente ad altre ipotesi di trasformazione e destinata a parco pubblico.

Acquisizione, bonifiche e realizzazione del parco

Naturalmente il percorso non termina con questo voto, lo sappiamo bene.

La Pertite è ancora di proprietà della Difesa e restano da affrontare passaggi decisivi come l’acquisizione dell’area, le necessarie verifiche e bonifiche e, successivamente, la progettazione e realizzazione del parco.

Ma i passi importanti vanno riconosciuti.

“Un grande parco pubblico per Piacenza”

Da oggi il PUG afferma in modo molto più netto quale debba essere il futuro della Pertite: un grande parco pubblico per Piacenza.

Ora occorre continuare a lavorare, con la stessa capacità di condivisione dimostrata dal Consiglio comunale, perché quella previsione urbanistica diventi finalmente realtà.