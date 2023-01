Ciclismo – Vittoria Grassi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) premiata nella sua Grugliasco con la “Gru d’oro 2022”

Prima dell’esordio odierno sulla pista di Ginevra, per Vittoria Grassi il 2023 ha già regalato una soddisfazione. La ciclista torinese della formazione piacentina Bft Burzoni VO2 Team Pink, infatti, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento nella sua Grugliasco. Classe 2005, a Vittoria è stata assegnata la “Gru d’oro 2022”, con la cerimonia di giovedì scorso in sala consiliare nel comune torinese dove risiede.

Nel 2022, infatti, la “panterina” ha brillato in campo italiano e internazionale tra strada e pista. “Le sue imprese sportive – è stato ricordato nella serata – hanno avuto risalto sulla stampa locale e nazionale e il suo impegno applicato nella sua attività è da incentivo ed esempio per tutti i giovani come lei”.

Il sindaco Gaito e il presidente dell’associazione Cojtà Grliascheisa Giuseppe Baricada