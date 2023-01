Volley, Superlega – Gas Sales Piacenza, Brizard e compagni cercano il rilancio con Taranto

Diciassettesima giornata, sesta di ritorno, di SuperLega Credem Banca e tocca a Gas Sales Piacenza aprire il programma domenicale. Domani, domenica 29 gennaio, alle 15.30 (diretta su volleyballworld.tv), i biancorossi scenderanno in campo al PalabancaSport per affrontare Gioiella Prisma Taranto.

È la terza gara nel giro di otto giorni per i biancorossi che dopo il disco rosso a Monza e aver avuto la meglio in Cev Volleyball Cup con il Galati conquistando il pass per i Quart di Finale della manifestazione europea, cercano ora, dopo due sconfitte consecutive, il riscatto in campionato per scalare la classifica.

Match fondamentale per gli equilibri di una classifica cortissima dalla seconda posizione a scendere. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza vuole tornare al successo davanti al suo pubblico, Taranto a sua volta deve riscattare il giro a vuoto a Padova nel tentativo di approfittarsi dello scontro diretto di giornata nella parte bassa del tabellone tra senesi e patavini.

In campionato la formazione di Massimo Botti è quinta e sogna di superare la Lube, ma deve guardarsi anche le spalle da Monza, Milano e Cisterna, a portata di sorpasso, e da Verona, a portata di aggancio. I pugliesi di coach Vincenzo Di Pinto, in settimana per sopperire all’assenza di Stefani si sono rinforzati con l’arrivo dell’opposto francese Ibrahim Lawani, ex Paris Volley. Penultimi in classifica hanno un solo punto di vantaggio sulla coda della graduatoria, occupata da Siena. Piacenza non può permettersi altri passi falsi davanti al pubblico amico, i pugliesi non possono permettersi a questo punto della stagione di subire un sorpasso da Siena e nello stesso tempo vogliono annullare il gap di 1 punto su Padova, decima.

La gara di andata è stata vinta al PalaMazzola da Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per 3-0.

“Sono sempre emozionato e contento di giocare contro Taranto, la mia ex squadra, dobbiamo cercare assolutamente di vincere per riprendere il cammino anche in campionato, e vogliamo sfatare questo tabu che ci vede in difficoltà nelle gare casalinghe, che non riusciamo a vincere in casa. Una vittoria ci serve per riprendere la nostra marcia.

Mi aspetto una partita tosta, loro sono in un momento di difficoltà, vengono da una brutta sconfitta contro Padova, uno scontro diretto e adesso cercheranno di fare punti ovunque. Noi dobbiamo essere bravi a riprenderci dopo due sconfitte in campionato perché dobbiamo vincere, sarà una gara importante per entrambi, sarà una partita molto tosta ma dobbiamo portarla a casa”.