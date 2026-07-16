Cinquant’anni di Radio Sound, a Roma il ‘Premio Gold’ celebra una storia di passione, territorio e innovazione

Un prestigioso riconoscimento nazionale per Radio Sound. L’emittente piacentina è stata premiata a Roma nell’ambito del RadioTv Forum 2026, il convegno promosso da Aeranti-Corallo, l’associazione delle radio e televisioni locali italiane, ricevendo il “Premio Gold”, riservato alle emittenti che hanno raggiunto il traguardo dei cinquant’anni di attività.

La cerimonia si è svolta il 9 luglio nella Sala Orlando di Palazzo Confcommercio, alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante un’edizione del Forum dedicata ai cinquant’anni dell’emittenza locale italiana. Una ricorrenza che celebra la storica sentenza della Corte Costituzionale del 1976, che aprì la strada alla nascita delle radio e televisioni private.

Il riconoscimento conferma il ruolo che Radio Sound ha saputo ricoprire in mezzo secolo di attività, raccontando ogni giorno la vita del territorio piacentino attraverso informazione, approfondimenti, musica, eventi e dirette che hanno accompagnato generazioni di ascoltatori.

Nel corso del RadioTv Forum sono stati affrontati anche i temi destinati a segnare il futuro dell’emittenza locale: dall’innovazione tecnologica allo sviluppo della radio digitale DAB+, fino alla valorizzazione del ruolo delle emittenti locali come presidio di informazione, pluralismo e coesione territoriale.

«Un premio che appartiene a tutta la nostra comunità»

«Siamo molto felici e orgogliosi di questo risultato, che rappresenta cinquant’anni di passione, determinazione, costanza e serietà nello svolgere il nostro lavoro», commenta Rita Nigrelli, editore di Radio Sound. «Questo traguardo appartiene a tutte le persone che ci hanno accompagnato in questo viaggio. Guardando indietro provo soprattutto gratitudine. Per i collaboratori che hanno condiviso questo percorso, per gli ascoltatori che ci hanno scelto ogni giorno, per le aziende che ci hanno sostenuto e per una città che ci ha permesso di crescere insieme a lei”

L’editore ha poi voluto dedicare il premio al marito Carlo Rossi, tra i pionieri dell’emittenza privata piacentina, che contribuì alla nascita delle radio libere già nel 1975 e fondò Radio Sound. «A lui dobbiamo la genialità e la visione che hanno dato vita a questa avventura». Un pensiero è stato rivolto anche ai figli Mirko e Laila Rossi, che da anni condividono questo percorso e rappresentano il presente e il futuro dell’emittente.

Cinquant’anni di Radio Sound – I ricordi di Rita Nigrelli

Gli inizi: la passione delle radio libere

«Quando penso a Radio Sound, il primo ricordo che mi viene in mente è quello del 1976. Erano gli anni delle radio libere, quando bastavano un trasmettitore costruito con ingegno, un’antenna, un mixer artigianale e tanta voglia di fare. Non c’erano grandi mezzi, ma c’era entusiasmo. Ognuno arrivava in radio con i propri dischi sotto braccio e con il desiderio di condividere musica che altrove non si ascoltava e idee che meritavano di trovare spazio.

Fin dall’inizio abbiamo capito che non volevamo essere soltanto una radio musicale. Sentivamo il bisogno di raccontare il nostro territorio, di essere utili alle persone. Per questo registrammo la testata giornalistica: volevamo fare informazione seria, vicina ai cittadini, in un periodo in cui tutto era ancora da inventare.»

Dalla passione alla professione

«Abbiamo imparato facendo, perché non esistevano scuole né modelli a cui ispirarsi. Eravamo convinti che una radio locale dovesse avere una propria identità, una propria voce. La tecnologia era quella che era: giradischi, registratori a cassette, bobine che a volte si inceppavano nel cuore della notte. Ma dietro ogni trasmissione c’era una passione straordinaria.»

Le grandi dirette e gli eventi

«Abbiamo raccontato le grandi emozioni sportive, dal Piacenza Calcio in Serie A alla Placentia Half Marathon. Abbiamo organizzato eventi che hanno lasciato un segno, come il Battisti Day in Piazza Cavalli, i concerti di Riccardo Cocciante, Gianni Morandi, Fiorella Mannoia e tanti altri artisti, fino ad arrivare al Radio Sound Party. E abbiamo sostenuto iniziative di solidarietà che ancora oggi considero tra le esperienze più significative, come Radiothon a favore di Progetto Vita.»

L’innovazione come scelta

«La vera sfida, però, è sempre stata quella di guardare avanti. Ogni evoluzione tecnologica è stata accompagnata da investimenti importanti. Siamo passati dai vinili ai sistemi digitali, dalle regie analogiche all’automazione, fino alla nascita di Piacenza24 e allo sviluppo della radio sul web, in streaming e attraverso le app. Abbiamo scelto di innovare senza mai perdere il rapporto diretto con gli ascoltatori, perché la tecnologia è uno strumento, non il fine.

Negli ultimi anni abbiamo compiuto un ulteriore passo decisivo investendo con convinzione nella radio digitale DAB+, una scelta strategica che ci ha permesso di ampliare in modo significativo la copertura del nostro segnale. Oggi Radio Sound non è più soltanto la radio di Piacenza: grazie al DAB+ trasmette in quattro regioni – Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Trentino –, raggiungendo un pubblico sempre più vasto pur mantenendo salde le proprie radici e la propria vocazione territoriale.»

Lo sguardo al futuro

«Se c’è una cosa che non è mai cambiata in quasi cinquant’anni, è proprio questo equilibrio tra innovazione e identità. Abbiamo sempre cercato di anticipare i cambiamenti senza rinunciare ai valori con cui siamo nati: fare informazione con correttezza e pluralismo, essere vicini alle persone e raccontare il territorio con passione.

Se oggi Radio Sound continua a guardare al futuro con entusiasmo è perché, nonostante le tecnologie cambino, resta immutato lo spirito del 1976: quello di una radio libera, curiosa, capace di innovare senza dimenticare da dove è partita.»

In occasione del suo 50° anniversario, Radio Sound celebrerà questo importante traguardo con il Radio Sound Party, in programma il 28, 29 e 30 agosto all’Arena Daturi. Tre giorni di musica, spettacoli e intrattenimento pensati per coinvolgere tutta la città, con ingresso gratuito, in una grande festa aperta al pubblico per condividere insieme mezzo secolo di storia, musica, informazione e passione per il territorio.

Il francobollo commemorativo

Nel corso del RadioTv Forum è stato inoltre presentato il francobollo commemorativo dedicato ai cinquant’anni delle radio e televisioni locali italiane, la cui emissione ufficiale è prevista per il 28 luglio.

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