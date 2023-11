Cioccolandia raddoppia, appuntamento a Castel San Giovanni sabato 11 e domenica 12 novembre – AUDIO

L’evento più dolce e più atteso dell’anno raddoppia. Giunto alla sua diciannovesima edizione, Cioccolandia, la manifestazione dedicata al cioccolato promossa dalla Pro Loco di Castel San Giovanni, ha deciso di compiere il grande passo, spalmando la sua dolcezza su due giorni: sabato 11 e domenica 12 novembre.

E’ questa la più grande novità di quest’anno: “E’ un’idea che viene da lontano – commenta Sergio Bertaccini, presidente della Pro Loco –. A chiederlo sono stati in primis i maestri cioccolatai che ogni anno partecipano alla nostra festa, sia per ragioni di ottimizzazione delle spese, arrivando molti anche da lontano, sia per rispondere appieno alle aspettative del pubblico che può così organizzare al meglio la sua visita a Castel San Giovanni. Raddoppiare un evento come Cioccolandia non è certo uno scherzo, ma tutti i volontari sono stati concordi nel provare a vincere questa sfida e a far crescere ancora di più un evento che già oggi attrae visitatori da gran parte del nord Italia”.

“Un connubio di forze che hanno inteso il vero spirito della collaborazione. Forze che vivono Castel San Giovanni e in questo modo esprimono il bene che vogliono a questa città. Per fare del bene alla propria città bisogna prima di tutto amarla: Cioccolandia è l’espressione più autentica del bene che tante persone vogliono a Castel San Giovanni”, commenta il sindaco Lucia Fontana, per la quale questa sarà l’ultima Cioccolandia da primo cittadino.

“Cioccolandia non è una festa solo commerciale, è marketing del territorio”, commenta Wendalina Cesario, assessore a Commercio e marketing territoriale. “Il sindaco ha parlato di connubio di forze, bene io voglio ringraziare anche i commercianti del mercato domenicale che hanno accettato di spostarsi per consentire lo svolgimento di Cioccolandia. Uno sforzo per cui tutta l’amministrazione rivolge sentita gratitudine. E non dimentichiamo anche i commercianti di Castel San Giovanni che in occasione di Cioccolandia studiano iniziative e promozioni per rendere ancora più attrattiva la manifestazione. Infine un grande ringraziamento all’Ufficio Sviluppo Economico del Comune di Castel San Giovanni, il quale lavora alacremente per garantire la buona riuscita della manifestazione”.

Già il format consueto registrava numeri da capogiro, ora con i due giorni il tutto diventa da guinness. A partire dai dolci; cinque i giganti dolci come sempre preparati dai volontari della Pro Loco: un salame di cioccolato della lunghezza di 342 metri, 5.000 mila bigné di profiterole, 5.000 porzioni di Monte Bianco, 4.000 fette di Torta Rita e 4.000 brioches arricchite dalla deliziosa crema spalmabile Bardini. I maestri cioccolatai saranno invece ben 15, presenti coi loro stand e con il loro cioccolato rigorosamente artigianale. Oltre 130 gli espositori che allestiranno stand lungo le vie del centro, tra commercianti del luogo, associazioni del territorio, hobbisti, alimentaristi.

Official partner dell’edizione 2023 sarà Cioccolateria Bardini di Piacenza che metterà a disposizione della Pro Loco tutto il cioccolato necessario per la preparazione dei dolci.

“Cioccolandia è cresciuta in modo esponenziale, siamo molto orgogliosi di essere partner ufficiali dell’evento da quest’anno e siamo orgogliosi di fornire il cioccolato per gli splendidi dolci preparati dalla Pro Loco”, commenta Morena Cassinelli, titolare di Cioccolateria Bardini. “Inoltre, tra i cinque dolci protagonisti ci saranno le nostre speciali brioches con la nostra speciale crema spalmabile: le abbiamo ribattezzate ‘bardoche’ perché si tratta di un prodotto nostro al cento per cento”.

Cambiano anche le modalità per partecipare alle degustazioni. Collocati in prossimità degli accessi all’area della festa saranno presenti come di consueto i gazebo della Pro Loco. Ma quest’anno, invece del bracciale, i visitatori dovranno munirsi di speciali gettoni, al prezzo di 50 centesimi l’uno. Gettoni colorati: a ogni colore sarà abbinato un dolce, in questo modo il visitatore potrà scegliere quale dolce degustare e in quale quantità.

Sia sabato sia domenica, Cioccolandia inizierà ufficialmente alle 9.00 del mattino. Sabato, alle 15.00, in piazza XX Settembre, si celebrerà il simbolico taglio del salame di cioccolato, segnale che darà il via anche alla degustazione delle brioches firmate Bardini, sempre in via XX Settembre, e del profiterole in Corso Matteotti, nei pressi di San Rocco. Domenica, sempre alle 15.00 e sempre in piazza XX Settembre, ancora protagonista il salame di cioccolato, accompagnato questa volta dal Monte Bianco, anche lui in piazza XX Settembre, e dalla Torta Rita in Corso Matteotti (zona San Rocco).

Come ogni anno torna anche l’amatissimo Cioccobimbi, laboratorio di pasticceria gratuito aperto ai bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni. Tre turni al sabato e tre alla domenica, in modo da poter accogliere ben 180 bambini: in entrambi i giorni i turni saranno alle 14.30, alle 15.30 e alle 16.30. A ogni bambino verrà fornito l’abbigliamento idoneo (grembiule e cappellino) e un sacchetto contenente gli ingredienti già dosati per preparare i dolci. I dolci verranno infornati e consegnati ai bambini da portare a casa, insieme al grembiule e al cappellino. Oltre a Cioccobimbi, i più piccoli avranno a disposizione giostre e giochi di vario tipo, insomma il divertimento è assicurato anche per loro.

Non solo, nella giornata di sabato, dalle 9.00 alle 17,30, il Motoclub Valtidone organizza un’originale iniziativa sempre rivolta ai più piccoli. In piazza Olubra, i bambini dai 7 ai 14 anni potranno cavalcare delle splendide minimoto elettriche, affiancati da istruttori professionisti della Federazione Motociclistica Italiana. Oltre a essere affiancati da questi istruttori esperti, ai partecipanti saranno consegnate tutte le protezioni e le dotazioni di sicurezza previste in questi casi. Non è necessaria la prenotazione. “Ringraziamo l’amministrazione comunale per averci permesso di organizzare questa nostra iniziativa in una cornice così importante come Cioccolandia”, commenta Giovanni Roscio, presidente del Motoclub Valtidone.

Come ogni anno la festa coinvolgerà il cuore di Castel San Giovanni: piazza XX Settembre, piazza Cardinal Casaroli e ovviamente le vie del centro storico. Il mercato cittadino della domenica mattina si terrà comunque, con qualche modifica alla disposizione dei banchi. Inoltre, la 19esima edizione di Cioccolandia sarà anche un modo per rinvigorire il gemellaggio con la città di Slunj, in Croazia, gemellaggio che risale addirittura a 46 anni fa. Una delegazione sarà a Castel San Giovanni per partecipare alla grande festa.

A dare man forte ai volontari della Pro Loco, infine, scenderanno in campo anche 56 studenti dell’Istituto Romagnosi, indirizzo turistico, che aiuteranno nella gestione dell’evento in entrambe le giornate. “Da anni i nostri studenti partecipano a Cioccolandia, ormai è diventata una tradizione e sono loro i primi a chiedere di poter essere presenti. All’inizio dell’anno, la prima cosa che i ragazzi di terza mi hanno chiesto è stata: ‘Ma allora noi quest’anno facciamo Cioccolandia?’, giusto per far capire quanto sia l’entusiasmo”, conclude Elisa Ferrari, referente Turismo dell’istituto Romagnosi.

“Ringraziamo Pro Loco e amministrazione comunale per aver organizzato anche quest’anno Cioccolandia, evento nato dal territorio in grado di promuovere il territorio. Siamo molto felici di far parte di questo evento, sia come commercianti fissi sia come commercianti ambulanti”, commenta Gianluca Barbieri, direttore di Unione Commercianti.

“Ringrazio le associazioni, Pro Loco in primis, perché dietro ai festeggiamenti e alla buona riuscita di una iniziativa vi sono tante difficoltà e sacrifici. Le associazioni oggi faticano a trovare volontari, non è semplice arrivare a obiettivi come questo”, commenta Paola Morisi del Comitato Vita in Centro Storico.