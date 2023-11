Cioccolandia diciannovesima edizione, successo oltre le aspettative -AUDIO

Cioccolandia diciannovesima edizione può essere archiviata come l’edizione dei record. Complice il raddoppio delle giornate e un tempo favorevole che ha portato a Castel San Giovanni un pubblico da record.

Cioccolandia diciannovesima edizione premiato il lavoro di squadra

“Siamo veramente felici e orgogliosi – dice il Sindaco di Castel San Giovanni Lucia Fontana – uno stato d’animo che condivido con gli organizzatori, in primis la Pro Loco, con i commercianti del Comitato in Vita nel Centro Storico, con tutte le associazioni e i volontari che si sono prodigati in queste due giornate campali. Il contributo di tutti ha reso questo evento entusiasmante che in 19 anni ha avuto sempre un successo crescente sia in quantità che in qualità e che ha dato la riprova non solo di una tenuta, ma di una crescita e consenso da parte di tutti coloro che hanno partecipato a questa festa golosa”.

Audio intervista Lucia Fontana

Cioccolandia diciannovesima edizione l’importanza dello spirito di collaborazione

“Lo spirito di collaborazione è stato fondamentale – spiega Lucia Fontana – ed è la chiave di volta che dovrebbe illuminare le amministrazioni locali, ho sempre cercato, a volte anche non riuscendoci di istillare questo modus operandi. Quanto più si crede, tutti insieme, in un obbiettivo e investendo le proprie forze, le capacità, i talenti, le competenze da qualunque parte esse arrivino, più quell’obiettivo si raggiunge ed è una soddisfazione di tutti coloro che possono partecipare alla realizzazione, come ad esempio il risultato come quello di cioccolandia. Anche se qualche volta è più facile da dire, che da mettere in pratica, ma va ricordato che risultati come questo sono anche promozione turistica per il territorio che giova comunque a tutti”.

Cioccolandia diciannovesima edizione il raddoppio

“L’idea di raddoppiare la manifestazione su due giorni – commenta Sergio Bertaccini, presidente della Pro Loco castellana – viene da lontano, per venire incontro sia alle esigenze dei commercianti e dei maestri cioccolatai che partecipano, basti pensare che ci sono pasticceri che vengono da Enna, dalla Lombardia o dal Piemonte, sia a quelle dei tanti appassionati e visitatori che ci chiedevano di allungare l’evento anche alla domenica. Al termine dei due giorni, non possiamo che dire che è stata una sfida certo complessa da realizzare ma sicuramente vincente, a giudicare dal numero dei partecipanti ma anche dalla soddisfazione delle persone che sono venute a trovarci”.

Cioccolandia diciannovesima L’Assessore Wendalina Cesario

A salutare una “Cioccolandia da record” è l’Amministrazione comunale, con l’assessore Wendalina Cesario, con delega anche a Commercio e marketing territoriale, turismo e iniziative promozionali: “I numeri sono raddoppiati visto il doppio giorno di festa. In questi anni è un evento che non è rimasto statico ma si è posto sempre l’obiettivo di migliorarsi proponendo novità che puntano a renderlo ogni anno più attrattivo”.

“Ho personalmente “intervistato” tante persone che arrivavano da altre regioni e questo è sintomo del grande lavoro di marketing del territorio legato al brand Cioccolandia. Grazie alla Pro Loco di Castel San Giovanni: al suo presidente Bertaccini e all’instancabile gruppo di volontari che mettono anima e braccia a servizio della comunità. Grazie ai nostri commercianti che collaborano a rendere vivace il nostro centro commerciale naturale e agli ambulanti del mercato per aver capito l’importanza di una manifestazione così maestosa per Castel San Giovanni. E grazie agli uffici comunali che hanno garantito una concertazione senza eguali”.

Cioccolandia diciannovesima edizione l’analisi

“Certo, ci sono degli aspetti che andranno migliorati – prosegue il presidente Bertaccini – ma verrà fatto tutto insieme, con tutte le straordinarie forze che collaborano alla realizzazione di questo evento. Ringraziamo tutte le associazioni di volontariato, il Comitato in Vita nel Centro Storico, l’Amministrazione comunale e tutti gli uffici, le Forze dell’Ordine e il servizio di vigilanza, gli sponsor e i maestri cioccolatai, a partire dalla Cioccolateria Bardini che quest’anno ha moltiplicato il suo impegno nella manifestazione come official partner“.

“Senza dimenticare Pasticceria Mera e Il Gelatiere che sono stati tra i primi a credere vent’anni fa in una manifestazione di questo genere; e ancora le Pro Loco dei paesi vicini che sono venute ad aiutarci e tanti altri amici che si sono adoperati per realizzare questo evento e soprattutto i volontari della Pro Loco di Castel San Giovanni che quest’anno hanno raddoppiato il loro impegno. Cioccolandia è certo in continua crescita, che trova ogni anno amici e visitatori che arrivano da tante parti d’Italia, ma è soprattutto una festa della città e della Val Tidone, della nostra comunità che può vivere un momento di convivialità unico. Ed è anche un modo per fare del bene, visto che daremo parte degli incassi di queste giornate in beneficenza all’ospedale Gaslini di Genova che si occupa di bambini”.

Cioccolandia diciannovesima edizione la solidarietà

Dalla Liguria, più precisamente da Savona, partecipano ogni anno un gruppo di mamme che dal proprio banchetto vendono prodotti della propria regione oltre a bomboloni farciti. Con il ricavato poi sostengono varie iniziative, in primis era stato proprio il Gaslini, mentre quest’anno sosterranno alcuni progetti umanitari in Africa.

Cioccolandia diciannovesima edizione una due giorni ricca di golosi eventi

Nella due giorni di programma, dopo la montagna di brioches con spalmabile Bardini e la piramide di profiterole che hanno addolcito la prima giornata, a conquistare gli occhi e il palato nella domenica castellana sono stati il Monte Bianco di meringhe e la Torta Rita, oltre alle decine e decine di metri di salame di cioccolato distribuiti ininterrottamente dai volontari della Pro Loco (sia al sabato sia la domenica). A favorire la distribuzione dei dolci anche gli studenti dell’Istituto Romagnosi, guidati dalla professoressa Elisa Ferrari.

Il laboratorio per i bimbi e presenze speciali

Riuscitissimo il laboratorio di pasticceria di Cioccobimbi in piazza Cardinal Agostino Casaroli, per un totale di oltre 200 bambini che si sono fatti guidare dallo chef Maurizio Mera nella preparazione dei biscotti di cioccolato. Presenze speciali: il presidente regionale dell’UNPLI, insieme al presidente provinciale di Forlì e una delegazione degli amici di Selvino, con cui da anni è in atto una collaborazione con la Pro Loco castellana e che proporranno una festa del cioccolato nelle settimane prima di Natale.

Per il sindaco un regalo in vista della fine del suo ultimo mandato

“Pochi mesi mi separano dalla fine del mio mandato – ancora Lucia Fontana – questa Cioccolandia la considero anche un regalo a quello che è il mio impegno di questi 10 anni che sono volati e che hanno visto nella manifestazione un mio personale entusiasmo e desiderio di partecipazione di condivisione con tutti, nessun escluso, i risultati raccolti nel tempo, insomma la ritengo un po’ la ciliegina sulla torta. Questo successo è stato comunque un momento di gioia collettiva che porteremo ancora con noi, una grande energia utile per noi, perchè abbiamo ancora qualche mese di mandato e molte cose da fare, ce ne sono diverse che bollono in pentola. Presenteremo a giorni infatti il programma degli eventi delle prossime festività natalizie in cui ci saranno diverse sorprese”.

Verso la fine del mandato

Abbiamo approfittato della chiacchierata con il Sindaco Fontana per farci raccontare il suo stato d’animo dopo questi 10 anni: “ Se qualcuno mi chiedesse lo rifaresti ancora?– dice Fontana – La risposta è si, quando ho accettato quasi 10 anni fa la proposta di candidatura nessuno avrebbe potuto immaginare, l’impegno, i momenti difficili sono stati tanti, specie nel secondo mandato. E se all’epoca, era il lontano 2014, ho passato notti insonni forse sarebbero state di più, ma di certo è un’esperienza che consiglierei a tutti almeno una volta nella vita, anche Sindaco per un giorno, perchè dal punto di vista umano è arricchente, anche se stravolge le vite personali e professionali, specie in una città impegnativa come Castel San Giovanni“.

“Posso però sottolineare il rapporto di solidarietà e collaborazione che si è sviluppato con gli altri sindaci del territorio indipendentemente dalla provenienza politica.“Il partito dei sindaci lo sosterrei con certezza, siamo l’interfaccia con i cittadini che si rivolgono a noi per ogni problematica a cui dobbiamo delle risposte e che non sempre riusciamo a dare”.