Coin e Radio Sound: il Corso si anima tra talk, danze, cultura e spettacolo. Successo per il secondo appuntamento

Si conferma un successo la collaborazione tra Coin e Radio Sound, che venerdì 29 maggio ha animato la galleria dello store Coin di Corso Vittorio Emanuele II con un nuovo appuntamento dedicato all’intrattenimento, alla cultura e alla convivialità.

Dalle 17.30 alle 19.30, numerosi visitatori hanno preso parte a un pomeriggio ricco di incontri, musica e momenti di condivisione, confermando il grande interesse del pubblico verso un format capace di trasformare il centro cittadino in uno spazio vivo, aperto e coinvolgente.

La serata ha visto alternarsi sul palco ospiti provenienti da mondi diversi, offrendo contenuti e spunti in grado di coinvolgere persone di tutte le età. Tra i protagonisti dell’evento Silvia Tizzoni, scrittrice e autrice dei libri “Pensavi fosse amore e invece era un disastro” e “Il sottosopra dell’amore”, Greta Oxa, consulente d’immagine e sarta per importanti marchi, e Beatrice Cola, consulente beauty Coin, che hanno condiviso esperienze e consigli con il pubblico presente.

Ad arricchire il programma sono stati gli interventi musicali del cantautore piacentino Umberto Dadà e la coinvolgente performance delle allieve di Alive Dance Studio, particolarmente apprezzata dagli spettatori. Grande interesse anche per la presenza delle atlete del Volley femminile Rivergaro, della pagina social satirica Piacenza Memes, del giornalista ed esperto di astrologia Stefano Vighi, degli organizzatori di “100 anni di Radio” e delle studentesse del Liceo Gioia.

Non sono mancati momenti di interazione, giochi e omaggi che hanno contribuito a creare un’atmosfera dinamica e partecipata per tutta la durata dell’evento.

A chiudere il pomeriggio, un apprezzato momento dedicato al gusto con aperitivo e degustazione di vini offerti dall’Azienda Agricola Marengoni, che ha accompagnato gli ospiti in un clima di convivialità e condivisione.

L’ottima risposta del pubblico e l’entusiasmo registrato durante l’iniziativa confermano il valore del progetto promosso da Coin e Radio Sound, che continuerà ad animare il centro di Piacenza con nuovi appuntamenti dedicati alla comunità e all’intrattenimento.

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