Coin e Radio Sound, venerdì 12 giugno ultimo appuntamento sul Corso: musica, spettacolo e tanti ospiti

Si chiude in bellezza il viaggio estivo di Coin e Radio Sound con un ultimo pomeriggio tutto da vivere. Venerdì 12 giugno, dalle 17.30 alle 19.30, la galleria Coin di Corso Vittorio Emanuele II ospiterà il gran finale del format che nelle ultime settimane ha portato nel centro di Piacenza musica, spettacolo, cultura, sport e intrattenimento. Due ore di energia, emozioni e incontri in cui si alterneranno storie, performance, interviste e curiosità, con tanti protagonisti pronti a raccontarsi in diretta ai microfoni di Radio Sound.

Sarà una puntata ricca di ritmo e movimento, grazie alle esibizioni di danza e fitness, ma anche di musica dal vivo con artisti e cantautori piacentini. Non mancheranno momenti dedicati alla cultura, allo sport giovanile e femminile, a moda e bellezza e persino agli amici a quattro zampe, protagonisti di uno spazio speciale dedicato al loro ruolo nel benessere delle persone. Il pubblico sarà come sempre parte integrante dello spettacolo, con giochi, sorprese, premi e tanti momenti di condivisione che hanno reso questo appuntamento un vero punto di ritrovo per la città.

Dopo il successo delle precedenti puntate, Coin e Radio Sound salutano così l’inizio dell’estate con un pomeriggio che racchiude tutto lo spirito dell’iniziativa: valorizzare le eccellenze del territorio, creare occasioni di incontro e regalare leggerezza, divertimento e buona compagnia nel cuore di Piacenza.

Gli ospiti di venerdì 12 giugno

Tytan Gym – zumba dance

– zumba dance Maria Grazia Passioni – scrittrice e autrice de “La Nebbia e il Crisantemo”

– scrittrice e autrice de “La Nebbia e il Crisantemo” Casa del Fanciullo – coro

– coro Giada Mazzoni – consulente d’immagine moda mare

– consulente d’immagine moda mare Max Repetti – ArteMusica Piacenza

– ArteMusica Piacenza Allevamento White Nobless – pet therapy

– pet therapy Federica Infante – cantautrice piacentina

– cantautrice piacentina Teaology Tea Infusion Skincare – Cecilia Garofano

– Cecilia Garofano ASD S.Nicolò – scuola calcio femminile

– scuola calcio femminile Ibrido – cantautore piacentino

– cantautore piacentino Bakery Piacenza Basket –Marco Malavasi

–Marco Malavasi Massimo Proia – scrittore e autore de “Gli Scaccia”

– scrittore e autore de “Gli Scaccia” Stefano Vighi – giornalista ed esperto di astrologia

– giornalista ed esperto di astrologia New Happy Dance

La serata sarà accompagnata da aperitivo, degustazione vini dell’Azienda Agricola Marengoni e caffè.

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