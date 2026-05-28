Coin e Radio Sound, venerdì 29 maggio un nuovo appuntamento tra cultura, sport e spettacolo

Prosegue la collaborazione tra Coin e Radio Sound con un nuovo appuntamento dedicato all’intrattenimento e alla convivialità nel cuore di Piacenza. Dopo il successo del primo incontro, il progetto estivo continua con l’obiettivo di trasformare il centro cittadino in uno spazio vivo e aperto, dove musica, incontri e momenti di svago possano coinvolgere pubblici diversi.

Venerdì 29 maggio, dalle 17.30 alle 19.30, la galleria dello store Coin di Corso Vittorio Emanuele II 144 ospiterà una nuova serata ricca di ospiti, performance e attività pensate per animare il pomeriggio in città. Il format, dinamico e dal vivo, vedrà alternarsi protagonisti provenienti dal mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport, della moda e dei social, creando un mix di intrattenimento capace di parlare a target differenti. Non mancheranno giochi, momenti di interazione con il pubblico e omaggi.

Tra gli ospiti della serata saranno presenti Silvia Tizzoni, scrittrice e autrice dei libri “Pensavi fosse amore e invece era un disastro” e “Il sottosopra dell’amore”, Greta Oxa, consulente d’immagine e sarta per grandi marchi, e Beatrice Cola, consulente beauty Coin.

A portare musica e spettacolo ci penseranno il cantautore piacentino Umberto Dadà e le allieve di Alive Dance Studio con una performance dal vivo. Saranno inoltre presenti le atlete del Volley femminile Rivergaro, la pagina social satirica Piacenza Memes e Stefano Vighi, giornalista ed esperto di astrologia. Spazio anche agli organizzatori di “100 anni di Radio” e alle studentesse del Liceo Gioia.

Ad accompagnare la serata ci sarà anche un momento dedicato al gusto, con aperitivo e degustazione di vini offerti dall’Azienda Agricola Marengoni.

Visto l’interesse e le numerose richieste di partecipazione, gli appuntamenti proseguiranno anche nei venerdì del 5 e 12 giugno, sempre dalle 17.30 alle 19.30, nella galleria Coin di Piacenza.

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