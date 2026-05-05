Col monopattino sul marciapiede e travolge una donna, entrambi feriti: lo schianto in viale Patrioti

Incidente nella serata di ieri in viale Patrioti, dove un ragazzo di 25 anni a bordo di un monopattino elettrico ha investito una donna che stava camminando sul marciapiede.
Per cause ancora in fase di accertamento, il giovane ha perso il controllo del mezzo finendo contro la passante. L’impatto è stato violento e ha causato il ferimento di entrambi.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure e trasportato i feriti in ospedale. Le loro condizioni sono state definite serie.
Presenti anche gli agenti di polizia, che stanno effettuando i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.