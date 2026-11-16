Colletta alimentare, numeri importanti a Piacenza: raccolte 55 tonnellate di alimenti per i più bisognosi

Sabato 14 novembre 2026 si è svolta la 30ª giornata della Colletta Alimentare. Raccolte circa 55 tonnellate di generi alimentari per i più bisognosi.

La raccolta in 54 supermercati della provincia con circa 600 volontari

Sabato 14 novembre 2026, in 54 supermercati della provincia (ai quali si aggiungono una serie di piccoli alimentari dell’Alta Valdarda) e con circa 600 volontari confermati, si è svolta la giornata della Colletta Alimentare 2026.

Sono state raccolte circa 55 tonnellate di alimenti da distribuire sul nostro territorio a oltre 4.000 assistiti attraverso le 21 Associazioni Caritatevoli accreditate con Banco Alimentare.

Distribuzione degli alimenti prima di Natale: il magazzino di via Pennazzi

Nelle prossime due settimane queste andranno a ritirare, presso il magazzino di via Pennazzi a Piacenza, gli alimenti da distribuire prima delle festività natalizie. La parte rimanente verrà trasportata a Fontevivo (PR) e farà parte dei generi distribuiti durante l’anno.

Il ringraziamento ai donatori: “La solidarietà è un valore capace di unire la comunità”

Donare non è mai un gesto scontato, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, in cui tante persone e famiglie si trovano ad affrontare difficoltà quotidiane. Per questo desideriamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato alla Colletta Alimentare, dimostrando ancora una volta che la solidarietà è un valore capace di unire la comunità e trasformarsi in un aiuto concreto.

Ringraziamo i supermercati che hanno accolto i volontari offrendo loro la possibilità di svolgere un ruolo fondamentale nella raccolta delle donazioni.

I negozi dell’Alta Valdarda che hanno aderito alla Colletta Alimentare

Inciso particolare per tutti coloro che hanno chiesto volontariamente di esserci: MiniMarket” di Vernasca, “La Bottega del pane” di Vernasca, “Arte bianca” di Lugagnano Val d’Arda, “La pagnotta” di Lugagnano Val d’Arda, “Dolce e Salato” di Lugagnano Val d’Arda, “Panificio Boiardi” di Rustigazzo, “Alimentari di Casali Laura” di Morfasso e “Forno Secchi” – Morfasso.

Le associazioni di volontariato coinvolte nella raccolta alimentare

Un pensiero particolare a tutte le associazioni che hanno partecipato con i loro volontari: Ass. Isabella Bresegna, Ass. Naz. Alpini, Ass. Naz. Bersaglieri, Ass. Naz. Paracadutisti d’Italia, Ass. Naz. Vigili del Fuoco in congedo, Banco di Solidarietà, Carrello Solidale ONLUS di Castel San Giovanni, Caritas Diocesana, Centro di Solidarietà (CDS), Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM), CRAL Crédit Agricole, Emporio Solidale di Fiorenzuola, Emporio Solidale di Piacenza, Lions Club International, Round Table Italia, Rotary Club.

Il sostegno dei partner logistici: magazzini, trasporti e Protezione Civile

Infine, non per importanza, ringraziamo i nostri partner logistici: Consorzio Agrario Terrepadane per aver messo a disposizione il magazzino in cui sono stoccati gli alimenti, Edilforniture di Ivan Leppini per il capannone utilizzato come punto di pre-smistamento per la Valdarda, la Protezione Civile di Piacenza per il supporto; il Polo di Mantenimento Pesante Nord e il 2° Reggimento Genio Pontieri dell’Esercito Italiano per mezzi e uomini; Amazon, Lactalis, Poste Italiane, Cooperativa San Martino, Bramieri Group Spa, Brusamonti Autotrasporti di Fiorenzuola e F.lli Di Martino per i trasporti.