Perde il controllo dell’auto e si schianta contro una cancellata, ferito 21enne a Podenzano

16 Novembre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
Accoltellamenti a Piacenza

Incidente stradale alle porte di Podenzano, lungo la strada Valnure, ferito un ragazzo di 21 anni.

Cap Service NovDic26

Secondo una prima ricostruzione, il 21enne stava percorrendo la strada Valnure in direzione Piacenza quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe improvvisamente perso il controllo della vettura.

L’auto ha sbandato, uscendo dalla propria traiettoria e terminando la corsa contro la cancellata di una casa che si affaccia sulla strada.

A seguito dell’incidente è stato richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane conducente, insieme ai vigili del fuoco.

Il 21enne è stato quindi accompagnato al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure necessarie. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Resta da chiarire la dinamica dell’incidente e che cosa abbia provocato la perdita di controllo dell’auto.

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