La mostra “Colonie estive per l’infanzia nel Piacentino. Cure elioterapiche e bagni di mare” aperta dal 21 al 25 novembre

“Colonie estive per l’infanzia nel Piacentino. Cure elioterapiche e bagni di mare” è il titolo della mostra realizzata in collaborazione con il Circolo ARCI 3 Rose e l’Istituto di Storia Contemporanea (ISREC), dedicata alla storia delle colonie estive e al loro ruolo nella crescita e nell’educazione dei bambini.

Il 21 novembre è previsto presso la sede del Circolo Arci 3 Rose l’incontro/intervista con il prof. Stefano Pivato autore del saggio “Andare per colonie estive” un viaggio nella storia delle colonie estive e nel loro ruolo nell’educazione e nella vita dei bambini.

A seguire, dalle 18,30 ci sarà l’inaugurazione della mostra, che sarà visitabile dal 21 al 25 novembre presso il Centro Culturale Braibanti (ex macello).