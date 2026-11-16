La mostra “Colonie estive per l’infanzia nel Piacentino. Cure elioterapiche e bagni di mare” aperta dal 21 al 25 novembre

16 Novembre 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
La mostra "Colonie estive per l’infanzia nel Piacentino. Cure elioterapiche e bagni di mare" aperta dal 21 al 25 novembre

“Colonie estive per l’infanzia nel Piacentino. Cure elioterapiche e bagni di mare” è il titolo della mostra realizzata in collaborazione con il Circolo ARCI 3 Rose e l’Istituto di Storia Contemporanea (ISREC), dedicata alla storia delle colonie estive e al loro ruolo nella crescita e nell’educazione dei bambini.

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Il 21 novembre è previsto presso la sede del Circolo Arci 3 Rose l’incontro/intervista con il prof. Stefano Pivato autore del saggio “Andare per colonie estive” un viaggio nella storia delle colonie estive e nel loro ruolo nell’educazione e nella vita dei bambini.

A seguire, dalle 18,30 ci sarà l’inaugurazione della mostra, che sarà visitabile dal 21 al 25 novembre presso il Centro Culturale Braibanti (ex macello).

La mostra "Colonie estive per l’infanzia nel Piacentino. Cure elioterapiche e bagni di mare" aperta dal 21 al 25 novembre

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