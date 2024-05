Columban’s Day a Piacenza per la prima volta il 22 e 23 giugno

Columban’s Day per la prima volta a Piacenza il 22 e 23 giugno, giunto alla sua venticinquesima edizione. L’iniziativa, ricca di tanti appuntamenti in diversi luoghi della diocesi, ha preso le mosse alla fine degli anni Novanta del secolo scorso a San Colombano al Lambro ed è promossa dall’Associazione San Colombano per l’Europa.

Columban’s Day, la presentazione

Alla conferenza stampa di presentazione nella Curia vescovile di Piacenza sono intervenuti don Giuseppe Basini, vicario generale della diocesi, Mauro Steffenini, presidente dell’associazione San Colombano per l’Europa, l’architetto Manuel Ferrari, direttore Ufficio Beni culturali ecclesiastici della diocesi, don Paolo Capra, parroco a San Giovanni in Canale e Santa Brigida, e Dario Carini, cerimoniere vescovile.

Columban’s Day i luoghi della manifestazione

I luoghi principali della manifestazione, oltre alla basilica del santo a Bobbio, sono la Cattedrale di Piacenza e la chiesa di Santa Brigida, dedicata a una delle principali sante irlandesi. Quest’ultima chiesa ospitava nei secoli scorsi un luogo di accoglienza dei pellegrini dal nord Europa ed è collocato su uno snodo della Via Francigena.

San Colombano, figura chiave

San Colombano, come indicato anche da papa Benedetto XVI negli scorsi anni, è una figura-chiave nella storia dell’Europa; con la sua vita ha portato il Vangelo in diverse aree del continente fino a giungere a Bobbio alla fine del suo percorso. Qui è morto nel 615.

Columban’s Day la fase di preparzione

Durante la fase di preparazione della manifestazione le reliquie del santo provenienti dalla basilica di Bobbio transiteranno nelle parrocchie a lui dedicate in diocesi.

I presenti

Alla messa del 23 giugno, che sarà presieduta dal vescovo mons. Adriano Cevolotto, interverranno quindici vescovi; sarà presente anche l’ambasciatrice d’Irlanda presso la Santa Sede.

Columban’s Day le giornate conclusive

Alle giornate conclusive interverranno rappresentanti delle Comunità colombaniane di altri Stati europei, in particolare dall’Irlanda, dalla Francia, dalla Svizzera e dalla Germania.

La figura di Colombano

Il meeting sarà l’occasione per conoscere da vicino la figura di Colombano (540-615), uno dei patroni della Chiesa piacentina-bobbiese, e il patrimonio storico artistico della diocesi a lui legato. In diocesi negli scorsi anni il Columban’s Day si è già svolto per due volte a Bobbio, a Pianello e a Vernasca.

Programma