Fondazione, stanziati 4 milioni di euro per 87 progetti a favore del territorio: “Welfare, istruzione e cultura”

Con la delibera della prima sessione erogativa dell’anno, che si è chiusa nei giorni scorsi, la Fondazione di Piacenza e Vigevano ha avviato l’attività istituzionale del 2026 destinando quasi 4 milioni di euro, (3.943.622 euro) ai territori di Piacenza e Vigevano. La parte più consistente del deliberato, circa 2,5 milioni di euro, andrà a sostegno di 87 progetti per il welfare, l’istruzione e la cultura proposti da associazioni, enti pubblici e non profit. Dei progetti che sono stati approvati, 69 si realizzeranno a Piacenza e 18 sul territorio di Vigevano. Erano giunte, complessivamente, 113 richieste. La restante parte del deliberato, andrà invece a sostenere le iniziative proprie, pluriennali e di sistema a livello regionale e nazionale.

«La prima delle tre sessioni annuali che compone la nostra attività erogativa ci vede stanziare risorse importanti a favore del territorio – sottolinea il presidente Roberto Reggi -. Si tratta di una novantina di progetti che ci danno modo di sostenere azioni significative in tutti i nostri settori di intervento, dalle iniziative consolidate di valenza pluriennale, all’impulso dato a nuove progettualità che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto prioritarie. L’analisi delle richieste comporta un lavoro minuzioso di analisi, e mi sento di ringraziare ancora una volta le nostre Commissioni consultive e agli Uffici, che forniscono un apporto determinante nel lavoro di valutazione».

PIACENZA

Per il welfare, tra gli interventi approvati si segnala il contributo a favore dell’attività dell’Emporio Solidale di Piacenza. Dalla parte dei più fragili anche il sostegno a Fondazione Caritas per il Progetto integrato territoriale di risposta a bassa soglia alle situazioni di grave marginalità, a favore della rete di primo intervento che vede coinvolte la Caritas diocesana e le 50 realtà parrocchiali e riguarda i servizi Mensa della Fraternità; centri di ascolto, accoglienza notturna Scalabrini, Emergenza freddo; raccolta generi alimentari “Piacenza Solidale”, Servizi docce, fornitura vestiario, borse viveri.

Ausl

L’Azienda Usl Piacenza realizzerà il progetto Introduzione e implementazione dell’utilizzo delle indagini ecografiche in età evolutiva: in ambito pediatrico, l’ecografia è l’indagine di imaging più utilizzata, anche su neonati. Oltre l’Autismo, con E-State Oltre: Laboratori, Relazioni, Autonomie, realizzerà invece un percorso progressivo che integra laboratori strutturati, attività di gruppo nel tempo libero e un centro estivo educativo ad alta intensità di supporto.

Associazione Arcangelo di Maggio

Con l’Associazione Arcangelo di Maggio la Fondazione sostiene il progetto Rafforzamento del servizio di supporto psicologico verso un sistema di case management clinico per vulnerabilità complesse, che potenzia terapia a bassa soglia e un affiancamento attivo in raccordo con operatori sanitari dell’Usl.

Infine, da segnalare il progetto Arrediamo il Nido per l’acquisto e la predisposizione degli arredi nella nuova struttura della parrocchia Nostra Signora di Lourdes a Piacenza.

Nell’ambito della ricerca e dell’educazione, LabOratori di Talenti della Diocesi Piacenza-Bobbio valorizza l’oratorio come espressione di una comunità che intercetta i bisogni vitali delle giovani generazioni, assumendo le loro domande e tracciando con loro visioni e prospettive. Con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, in continuità con i progetti finanziati gli scorsi anni per analoghe finalità, è stato approvato il contributo per gli aiuti economici agli studenti, tra i quali i dottorandi di Agrisystem e del Programma Internazionale Double Degree. Associazione Polipiacenza ha presentato il progetto Soluzioni smart per la mobilità sostenibile nelle città del futuro, che nasce dall’esigenza di affrontare in modo innovativo le sfide del traffico urbano, grazie a mobilità elettrica e sistemi di Wireless Power Transfer.

All’Istituto Raineri-Marcora di Piacenza, da segnalare l’intervento di riqualificazione didattica funzionale del Laboratorio di scienze. E ancora, tra gli altri, vi sono il Conservatorio di Musica Nicolini di Piacenza con il progetto triennale di sostegno alle attività didattiche e artistiche e, con il Comune di Bobbio, il nuovo asilo nido del Polo scolastico Alta Val Trebbia nel complesso dell’ex seminario del paese.

Fondazione Teatri

In ambito culturale, a favore della Fondazione Teatri si registra lo stanziamento per la realizzazione della quarta edizione del Festival del Pensare contemporaneo che si terrà in settembre. A questo progetto si aggiunge la nuova veste per IlPod che, pur mantenendo il premio per i migliori podcast, ha introdotto una Academy per la formazione di giovani podcaster sul modello di Bottega XNL. Con Fondazione Fare Cinema si rinnovano Bobbio Film Festival e i relativi Corsi di Alta Formazione: un format ormai consolidato che coniuga vocazione artistica e formativa. Tra gli interventi, vi sono poi il Festival dal Mississippi al Po promosso da Fedro, la stagione di InFormazione Teatrale di Teatro Gioco Vita, Manicomics Teatro con i Festival Lultimaprovincia, Stralunà, Rido, Sogno e Volo e Limitrofie e l’Associazione Concorto, con l’omonima edizione annuale della kermesse dedicata ai cortometraggi.

VIGEVANO

Con uno stanziamento totale di oltre 375 mila euro, sono stati approvati 18 progetti dei 24 esaminati.

L’intervento principale è relativo a DemCare-Home 2.0: dalla pratica clinica alla valutazione scientifica di un intervento a domicilio per la gestione dei disturbi comportamentali nella demenza, realizzato da IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Mondino di Pavia. Si tratta della prosecuzione del progetto pilota domiciliare, a prevalente carattere socio-assistenziale, finanziato dalla Fondazione nel 2024, per la gestione dei disturbi psico-comportamentali nella demenza; i risultati ottenuti consentono una maggiore validazione scientifica e l’ampliamento del numero di pazienti coinvolti.

In ambito welfare da segnalare con la cooperativa sociale Sant’Ambrogio Nessuno Escluso, neanche d’estate!, che si rivolge alle famiglie di minori con disabilità garantendo gratuitamente assistenza educativa. Educamp, tutti inclusi 2026 del Pool Vigevano Sport è invece un centro estivo e pre-scolastico inclusivo rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, con e senza disabilità, che propone attività sportive, laboratori educativi e momenti di socializzazione.

Spazi generazionali – Percorsi educativi di esperienza e crescita per giovani in transizione del Pio Istituto Negrone, offre invece un percorso di sperimentazione educativa finalizzato alla costruzione di esperienze positive e significative attraverso attività ludiche e sportive. Tra gli altri progetti approvati, si segnalano iniziative consolidate come il torneo Vigevano per gli scacchi dell’Associazione Dilettantistica Scacchistica Vigevanese, la Rassegna Letteraria promossa dal Comune di Vigevano, la quarta edizione di Urlo Festival dell’Associazione Urlo Vigevano. Rinnovato anche il sostegno a Vigevano la città, la cultura – 2026 di Rete Cultura Vigevano ETS, per la realizzazione di una serie di eventi tesi a valorizzare il territorio e le associazioni aderenti attraverso l’attività culturale.

PROGETTI PROPRI E INIZIATIVE DI SISTEMA

Nel corso della prima sessione erogativa sono stati deliberati anche gli stanziamenti per progetti propri quali l’attività dell’Auditorium, della YouthBank e dell’attuale mostra Oltre le nuvole a XNL; il sostegno a progetti pluriennali e bandi, come Biblòh! e il Bando Cultura, e iniziative di rete a livello sovraprovinciale. Fra queste meritano una menzione il nuovo progetto sul Disagio giovanile promosso dalle Fondazioni bancarie emiliane e il contributo a Fondazione per il Sud, promossa dall’Associazione delle fondazioni bancarie (Acri) per sostenere percorsi di coesione sociale, buone pratiche di rete e sviluppo del Mezzogiorno.

L’elenco completo del deliberato è online sul sito fondazionepiacenzavigevano.it

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