Il Nero di Pecorara incontra il pastificio Groppi per un nuovo prodotto di eccellenza enogastronomica e promozione territoriale

E’ stata Tuttofood, la fiera dell’agroalimentare in corso di svolgimento alla Fiera di Milano City, il palcoscenico ideale per presentare una novità enogastronomica assoluta che mette insieme due eccellenze del territorio piacentino. Nello stand di Piacenza Alimentare, infatti, si sono “incontrati” ufficialmente i prodotti del Pastificio Groppi e il tartufo dell’Alta Val Tidone per un matrimonio di eccellenza che ha dato vita ai nuovi Raviolini al Nero di Pecorara. A prepararli in diretta le sapienti mani dello chef gentleman Michele Mauro, brand ambassador del prezioso prodotto del sottobosco, al centro di un progetto di promocommercializzazione sostenuto dal Comune di Alta Val Tidone e dall’azienda Ranca Tartufi di Marco Comini.

“Siamo molto orgogliosi di questo progetto – ha detto il Sindaco Franco Albertini, presente in fiera a Milano insieme al consigliere comunale Carlo Fontana – Il nostro tartufo, per cui abbiamo ottenuto una de.co. dal Ministero dello Sviluppo Economico, è al centro di una preziosa attività di tutela e valorizzazione, grazie alle associazioni dei tartufai, all’opera di Ranca Tartufi che ha permesso la sua destagionalizzazione, e agli esercenti del territorio, che ha profonde ricadute economiche, turistiche e sociali. Per questo ringrazio la famiglia Groppi che ha voluto con la propria attività universalmente riconosciuta d’eccellenza accogliere nelle sue paste fresche i nostri tartufi dando vita a un piatto unico”.

Unanime l’apprezzamento per i Raviolini al Tartufo Nero di Pecora tra i tanti visitatori di una fiera in continua crescita con oltre 3000 espositori e più di centomila visitatori attesi nei 4 giorni. Soddisfazione è stata espressa dalla famiglia Groppi che ha mostratto l’interesse a una sua commercializzazione e da Marco Comini che ha salutato quello di oggi come un “ulteriore passo nella crescita del progetto a brand Nero di Pecorara”.

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