Sonia Bottacchiari e i figli sono stati ritrovati e stanno bene, la Procura: “Al lavoro per chiarire i contorni della vicenda”

“E’ stata rintracciata Sonia Bottacchiari, unitamente ai figli Groppi Nishanta e Groppi Joshua. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita”. Lo comunica in una nota la Procura della Repubblica di Piacenza, nella persona della Procuratrice Grazia Pradella.

LA NOTA DI GRAZIA PRADELLA

Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l’intenzione di rendersi nuovamente irreperibile.

Si auspica che, attraverso un paziente lavoro di ascolto delle problematiche dalla medesima evidenziate, si riesca a ricomporre una situazione familiare rappresentata dalla Bottacchiari come fortemente problematica, al fine di consentire un rientro della donna e dei suoi minori nel luogo di residenza.

Nel prosieguo, le indagini, al momento per i reati di cui agli artt.573 c.p. e 388 c.p., saranno finalizzate a chiarire tutti i contorni della vicenda, nel costante sforzo, è bene evidenziare, di preservare il benessere dei due minori, con particolare riferimento alla loro reintegrazione nel contesto sociale e scolastico, sottolineando che i due ragazzi, sino al momento del loro allontanamento, da ritenersi allo stato consenziente, seguivano i percorsi scolastici con continuità e profitto.

Ringrazio, per l’impegno profuso e la professionalità evidenziata nelle indagini, i Carabinieri del Comando Provinciale di Udine e del Comando Provinciale di Piacenza”

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