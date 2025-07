Commissione consiliare, in caso di risoluzione decade la costruzione del parcheggio in Piazza Cittadella. E’ in sintesi quanto emerso nell’incontro di ieri, molto partecipato, dopo la decisione del Comune di notificare una diffida formale a Piacenza Parcheggi Spa, concessionaria per la realizzazione e gestione del parcheggio interrato di Piazza Cittadella.

La giunta ha contestato due inadempienze, che ha definito “gravi”: la mancata trasmissione della documentazione bancaria aggiornata rispetto a quella prodotta lo scorso anno, a conferma del finanziamento e il ritardo di oltre 240 giorni rispetto al crono-programma dei lavori.

La diffida è stata inviata lo scorso 23 luglio e concede a Piacenza Parcheggi un mese per rispondere su quelle che secondo il Comune sarebbero le inadempienze sul contratto.

In caso di risoluzione decade la costruzione del parcheggio in Piazza Cittadella

Il Vicesindaco Matteo Buongiorno ha spiegato in commissione consiliare, che in caso di decadimento del contratto con il gestore decadrebbe la costruzione del parcheggio interrato in Piazza Cittadella, così come la gestione delle soste nei parcheggi a pagamento e la rimozione dei veicoli in divieto di sosta. Sempre in questo caso, poi spetterebbe all’amministrazione comunale proporre un nuovo progetto sostenendone i costi.

