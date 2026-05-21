Università, Zandonella (Lega): “Il Comune spende 20mila euro per raccogliere informazioni che dovrebbe già avere”

A seguito della determina dirigenziale n. 1265 dello scorso 6 maggio, che prevede un esborso di 20 mila euro del Comune di Piacenza in merito ad una ricerca in ambito universitario, interviene il consigliere comunale Luca Zandonella.

LA NOTA DI LUCA ZANDONELLA

“La giunta Tarasconi, tramite il servizio Piacenza Giovani, ha affidato al Politecnico di Milano un incarico diretto da 20mila euro per produrre una “mappa delle sedi universitarie”, dei relativi “calendari e orari di apertura degli spazi e delle attività erogate” ed un “affondo specifico in termini di lettura spazio temporale rispetto ad una tematica e un luogo (come eventuali aperture serali)”.

Si tratta di dati – sottolinea Zandonella – che dovrebbero essere già a disposizione del Comune. Sono infatti informazioni pubbliche o facilmente raccoglibili dagli uffici comunali, senza costi aggiuntivi per i cittadini: è paradossale che un’amministrazione che si è fatta vanto di perseguire l’obiettivo di “Piacenza città universitaria”, con la firma di protocolli in pompa magna, arrivi a fine mandato senza neanche avere questi dati, che sono semplicemente la base”.

“Ed invece di interfacciarsi direttamente con le università a costo zero, l’amministrazione comunale preferisce esternalizzare, spendendo soldi di tutti i cittadini. Fa ancora più specie che questo accada mentre la stessa amministrazione – ricorda il consigliere della Lega – ha aumentato le tasse ai piacentini per assumere più personale comunale con la promessa di potenziare la macchina amministrativa. Se si è aumentato il personale, perché poi si paga un ente esterno per fare un lavoro che si potrebbe tranquillamente organizzare internamente?”

“Il problema non è il Politecnico di Milano, che è una eccellenza sul nostro territorio, ma sono le scelte politiche della giunta Tarasconi di gestire le risorse pubbliche in modo superficiale ricorrendo a consulenze esterne per attività ordinarie. È giusto che i piacentini sappiano come vengono spese le loro risorse, perché ormai anno dopo anno continuiamo ad assistere ad una gestione troppo allegra dei soldi di tutti i cittadini.”

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