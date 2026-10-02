Zandonella: “Degrado tra via Morigi e via Emmanuelli, l’esposto di duecento residenti arriva in Comune”

A seguito del deposito in Comune di un esposto con circa duecento firme, il consigliere comunale Luca Zandonella (Lega) interviene per sollecitare l’amministrazione comunale: “Ho deciso di portare in Comune, con un’interrogazione al Sindaco, il documento sottoscritto da tanti residenti della zona compresa tra via Castagna, via Casella, via Emmanuelli e via Morigi.

Zandonella: “Quello che i cittadini denunciano va ascoltato”

È una zona importante della città, che vive ogni giorno un flusso intenso di persone e di mezzi, perché lì ci sono la Casa di Cura, una residenza per anziani, la piscina Raffalda e la scuola elementare Pezzani.

Quello che i cittadini denunciano va ascoltato: innanzitutto problemi di sicurezza e degrado che riguardano, in certe fasce orarie, la zona di ingresso della piscina che si trasforma in un luogo di ritrovo rumoroso, con schiamazzi, consumo di alcol e, a quanto segnalato, anche di sostanze stupefacenti, lasciando poi sporcizia di ogni genere.

“Circa trenta furti di biciclette”

Inoltre – continua Zandonella – i cittadini denunciano che nella zona si sono registrati ultimamente circa trenta furti di biciclette, oltre che alcune auto rubate o vandalizzate.

C’è poi il problema relativo ad una scarsa manutenzione del Parco Giana Anguissola, che dovrebbe essere un gioiello per le famiglie e che invece viene descritto come sporco, con rami pericolanti e con un’area giochi che di notte viene usata come ricovero di fortuna.

La richiesta di maggiori controlli della Polizia Locale

E’ doveroso quindi cercare di dare una mano in prima linea: per questo chiedo all’Amministrazione quali interventi intenda mettere in campo per restituire normalità alla viabilità di via Casella, se abbia intenzione di potenziare i controlli da parte della Polizia Locale, oltre che portare questo esposto all’attenzione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura.

Zandonella chiede un sistema di videosorveglianza

Chiedo inoltre se, come sollecitato dagli stessi residenti, si possa prevedere l’installazione di un sistema di videosorveglianza adeguato alla zona, che sarebbe un deterrente fondamentale.

“Duecento firme fanno capire quanto siano sentite le problematiche”

Infine – conclude il consigliere della Lega – ho chiesto che vengano coinvolte Iren e le ditte che gestiscono il verde e le potature per una pulizia straordinaria e una manutenzione seria di tutta l’area.

Duecento firme fanno capire quanto siano sentite le problematiche descritte: mi aspetto risposte concrete e impegni precisi a tutela dei cittadini per bene”.