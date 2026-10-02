“La tua e-bike è in regola?”, Piacenza primo Comune italiano con una piattaforma mobile per i controlli

“La tua e-bike è in regola?”. È la domanda che apre il volantino realizzato dal Comune di Piacenza e dalla Polizia Locale, in distribuzione per informare i cittadini sulle caratteristiche che devono avere le biciclette a pedalata assistita e sui rischi legati all’utilizzo di mezzi modificati o non conformi.

Attraverso un QR code è possibile accedere anche alla pagina dedicata del sito istituzionale, all’indirizzo comune.piacenza.it/e-bike.

Piacenza verso una piattaforma mobile per il controllo delle e-bike

Un’iniziativa di informazione e prevenzione che affianca il lavoro di controllo e il potenziamento degli strumenti a disposizione degli agenti.

Su questo fronte, Piacenza sarà a breve il primo Comune italiano a dotarsi di una piattaforma mobile specializzata per il controllo di questi mezzi: una dotazione che consentirà alla Polizia Locale di rafforzare le verifiche tecniche e dare continuità all’azione di contrasto alla circolazione delle e-bike fuori norma.

Controlli sul Pubblico Passeggio e in piazza Cavalli

La sicurezza di pedoni, ciclisti e degli stessi conducenti è al centro di un’attività che l’Amministrazione comunale porta avanti da tempo.

Il servizio svolto ieri sul Pubblico Passeggio e in piazza Cavalli, insieme alla Polizia Stradale e al personale della Motorizzazione Civile, rappresenta una tappa concreta di questo percorso.

Il progetto avviato nell’ottobre 2025

Già nell’ottobre 2025 la Polizia Locale di Piacenza aveva richiesto alla Motorizzazione l’impiego del banco prova mobile, arrivato da Bari su richiesta della sede di Piacenza, per verificare velocità e potenza dei mezzi elettrici.

L’iniziativa ha portato alla definizione di un progetto operativo, condiviso con la Polizia Locale e successivamente sviluppato con la partecipazione della Polizia Stradale, che ha manifestato la propria disponibilità a collaborare alle attività.

Nel maggio 2026 è stata autorizzata l’utilizzazione della piattaforma e fissata al 1° ottobre la data dei controlli, preparati nei mesi successivi fino alla definizione del servizio.

Il servizio inserito nel progetto “Mobilità Sicura”

Alla fine di settembre, in occasione del confronto in sede di coordinamento per l’ordine e la sicurezza pubblica sul progetto ministeriale “Mobilità Sicura”, è stato deciso di ricomprendere nel programma anche l’attività già organizzata per il 1° ottobre.

Il servizio nato dalla programmazione locale ha così contribuito all’avvio della sperimentazione in Emilia-Romagna, valorizzando la collaborazione tra Polizia Locale, Polizia Stradale e Motorizzazione Civile.

Controllate 22 e-bike, 14 sono risultate irregolari

Il report aggiornato registra 22 e-bike controllate, delle quali 14 irregolari.

Le violazioni accertate dalla Polizia Locale hanno comportato sanzioni per oltre 37 mila euro, cui si aggiungeranno gli importi che saranno determinati dal Prefetto, oltre a provvedimenti di sequestro e fermo amministrativo e al ritiro di una patente.

Circa venti operatori impegnati nei controlli

Il servizio ha visto complessivamente impegnati circa venti operatori, con un consistente dispositivo della Polizia Locale: tre uffici mobili dedicati agli accertamenti e alla redazione dei verbali e quattro motociclisti incaricati di individuare i mezzi da controllare e scortare i conducenti alla piattaforma per le verifiche tecniche.

Come riconoscere una e-bike regolare

Accanto alle verifiche, il volantino mette a disposizione indicazioni semplici per riconoscere una e-bike regolare: il motore deve assistere la pedalata, interrompere l’assistenza al raggiungimento dei 25 chilometri orari e rispettare il limite di potenza indicato di 250 watt; il funzionamento senza pedalare è consentito soltanto entro i 6 chilometri orari.

Il materiale richiama inoltre il rispetto delle regole di circolazione e le conseguenze delle modifiche che alterano le prestazioni del mezzo.

Informazione, controlli e sicurezza negli spazi condivisi

Informare chi utilizza queste biciclette, accertare le irregolarità e dotare gli agenti di strumenti adeguati sono azioni complementari, con un unico obiettivo: rendere più sicuri gli spostamenti e gli spazi condivisi della città.