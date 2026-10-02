Delitto di Garlasco, la criminologa piacentina Katia Sartori nuova consulente nel team di Andrea Sempio

C’è anche una professionista piacentina tra i consulenti che affiancano Andrea Sempio nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Si tratta della criminalista Katia Sartori, che ha annunciato personalmente il nuovo incarico durante la puntata odierna di “Ore 14”, il programma di Rai 2 condotto da Salvo Sottile.

La notizia della nomina è emersa nel corso di un intervento dedicato agli ultimi sviluppi del caso di Garlasco. Durante la trasmissione, Sartori ha affrontato alcuni dei temi al centro della nuova fase investigativa, soffermandosi in particolare sulle recenti comunicazioni della Procura di Pavia e sulla posizione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi.

Nel commentare l’operato degli inquirenti, la criminalista piacentina ha espresso una posizione apertamente critica. “La Procura non sempre ha la verità in mano e, in questo caso, si sta sicuramente sbagliando”, ha dichiarato nel corso della trasmissione.

Parole che arrivano contestualmente all’annuncio del suo ingresso nel gruppo di consulenti di Andrea Sempio, coinvolto nella nuova indagine con cui la Procura di Pavia è tornata a occuparsi dell’omicidio di Chiara Poggi.