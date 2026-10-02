Soresi (FdI): “Dal menù della mensa scolastica sparisce la carne di maiale, e non si dica che è per esigenze nutrizionali”

Dal menù della mensa scolastica, dal 20 ottobre, sparisce la carne di maiale: coppa, lonza, prosciutto cotto, presenti nel menù autunno-inverno dello scorso anno, nel nuovo menù non ci sono più”. Lo segnala Sara Soresi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

“E non mi si dica che è una scelta dettata da esigenze nutrizionali, così come Ausl e Comune avevano cercato di giustificare quando, due anni fa, è scoppiato un caso del tutto analogo nella vicina Lodi: se si trattasse di una semplicemente questione nutrizionale, sarebbe difficile spiegare la cancellazione proprio e soltanto della carne di maiale”.

LA NOTA DI SARA SORESI

La verità è che si è deciso di tenere conto delle esigenze religiose di una parte degli utenti.

Non a caso, è da anni che dalle mense riferiscono che i bambini di religione musulmana non consumano questi alimenti e, in alcuni casi, non vogliono nemmeno entrarci in contatto.

E allora, tassello dopo tassello, stiamo svendendo le nostre tradizioni per adeguarci a quelle di chi arriva da altri Paesi.

E’ davvero triste pensare come, nel nome dell’inclusione, stiamo cancellando, un pezzo alla volta, ciò che siamo.