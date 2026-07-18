Con Stefano Massini trionfale apertura del Festival Illica, standing ovation per lo spettacolo creato ad hoc per l’evento

Un debutto che segna un nuovo corso, ma soprattutto una dichiarazione d’intenti.

Il Festival Illica 2026, sotto la direzione artistica di Paola Pedrazzini, ha inaugurato la sua nuova stagione con un evento speciale capace di sintetizzare perfettamente la visione che anima questa rinnovata edizione: restituire Luigi Illica non soltanto come il grande librettista di Puccini, Giordano e Catalani, ma come intellettuale, scrittore, uomo di teatro e protagonista della cultura italiana tra Otto e Novecento.

La scelta di affidare questa apertura a Stefano Massini era tutt’altro che casuale. Negli anni, infatti, Pedrazzini ha costruito con l’autore fiorentino una delle collaborazioni artistiche più fertili del panorama teatrale italiano. Al Festival di Teatro Antico di Veleia, di cui è direttrice artistica, Massini è ormai una presenza costante: estate dopo estate ha ideato monologhi originali creati appositamente per il Festival, appuntamenti sempre accolti con entusiasmo da pubblico e critica. Quest’anno, nel segno della stretta collaborazione tra il Festival di Veleia e il Festival Illica, accomunati dalla stessa direzione artistica, Pedrazzini gli ha proposto una nuova sfida: raccontare Luigi Illica. Da questa consolidata fiducia reciproca è nato Vissi d’arte. Luigi Illica tra mito, musica e scena, una produzione originale destinata a rimanere uno degli eventi più significativi della storia del Festival.

Prima dell’inizio dello spettacolo, l’assessore alla Cultura del Comune di Castell’Arquato, Umberto Boselli, ha portato il saluto del sindaco e dell’Amministrazione comunale, sottolineando il significato della serata inaugurale e ringraziando gli enti che rendono possibile la realizzazione del Festival – in particolare Regione Emilia-Romagna e Fondazione di Piacenza e Vigevano presieduta da Roberto Reggi, presente alla serata – insieme alla direttrice artistica, cui ha riconosciuto l’originalità della visione culturale e l’elevata qualità della proposta artistica che caratterizza il nuovo corso della manifestazione.

In una Piazza del Municipio gremita in ogni ordine di posto, con un pubblico da sold out completamente conquistato, Massini ha dato vita a una narrazione serrata, avvincente, continuamente sospesa tra rigore storico e invenzione teatrale. Non una conferenza spettacolo, ma un’autentica immersione nella personalità di Illica, restituito nella sua irrequietezza, nella sua genialità, nella sua modernità sorprendente. Massini non si limita a raccontarlo: lo porta dentro il nostro tempo, rendendolo contemporaneo, vivo, vicino. Lo fa con quella capacità narrativa che è ormai il suo marchio di fabbrica, fatta di ritmo, immagini, ironia, improvvise accelerazioni emotive e continui rimandi tra passato e presente.

Illica emerge così nella sua dimensione più autentica: uomo inquieto, visionario, capace di trasformare la parola in teatro e di dare voce ad alcuni dei personaggi più immortali del melodramma italiano. Ma è proprio mentre il racconto raggiunge i momenti cruciali della sua vicenda artistica che lo spettacolo compie il suo passo ulteriore.

Le parole si fanno musica

I rapporti con Puccini, Giordano e gli altri compositori evocati dalla narrazione prendono corpo attraverso le arie nate dalla penna di Illica, interpretate dal vivo dal soprano Renata Campanella e dal tenore Diego Cavazzin, accompagnati al pianoforte da Federico Forti. Non sono semplici inserti musicali, ma autentici momenti drammaturgici che dialogano organicamente con il racconto.

Da Recondita armonia e la struggente Vissi d’arte dalla Tosca, a Mi chiamano Mimì dalla Bohème, passando per Bimba dagli occhi pieni di malìa da Madama Butterfly fino allo straordinario Un dì all’azzurro spazio da Andrea Chénier, ogni aria diventa prosecuzione naturale della narrazione, come se le parole raccontate da Massini trovassero il loro inevitabile compimento nel canto.

Renata Campanella e Diego Cavazzin offrono interpretazioni intense e raffinate, capaci di fondere eleganza vocale e partecipazione teatrale, mentre Federico Forti, giovane pianista e maestro collaboratore del Teatro alla Scala, accompagna con sensibilità e straordinaria misura, contribuendo a costruire un dialogo continuo tra parola e musica.

È proprio questa perfetta integrazione tra narrazione e dimensione lirica a rappresentare il tratto distintivo dello spettacolo. Lontano dall’essere un semplice omaggio celebrativo a Luigi Illica, quella creata da Massini è un’opera nuova che utilizza il teatro per raccontare il teatro, facendo della musica una parte integrante della costruzione narrativa.

Con questa produzione originale Stefano Massini firma uno dei suoi lavori più riusciti degli ultimi anni, confermando ancora una volta la capacità di trasformare la storia in emozione condivisa. E Paola Pedrazzini inaugura il nuovo corso del Festival Illica con un gesto artistico forte e coerente: affidare la memoria a uno dei più grandi narratori contemporanei, dimostrando come la tradizione possa diventare materia viva quando incontra uno sguardo capace di rileggerla.

Al termine dello spettacolo la risposta del pubblico è stata travolgente. Lunghissimi e ripetuti applausi hanno salutato gli artisti, chiamati più volte a raccogliere l’abbraccio di una Piazza del Municipio gremita, che per oltre un’ora aveva seguito il racconto di Massini con un’attenzione sospesa, lasciandosi guidare con partecipazione attraverso la vita e l’immaginario di Luigi Illica.

È stato il sigillo naturale di una serata che ha avuto il sapore dell’evento.

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