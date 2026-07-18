Baby K accende la festa dei 50 anni di Radio Sound. Tre giorni di musica, spettacolo e sport all’Arena Daturi

Dal 28 al 30 agosto Piacenza celebra mezzo secolo della sua radio con concerti gratuiti, grandi ospiti e un evento pensato per tutta la città

PIACENZA, 18 luglio 2026 – Cinquant’anni di musica, informazione, emozioni e vita condivisa con il territorio. Radio Sound celebra il prestigioso traguardo del suo cinquantesimo anniversario con un grande evento aperto a tutta la cittadinanza: il Radio Sound Party 2026, in programma dal 28 al 30 agosto all’ Arena Daturi di Piacenza.

Tre giornate a ingresso gratuito trasformeranno uno dei luoghi simbolo della città in un grande spazio dedicato alla musica, allo spettacolo, allo sport, alle attività ricreative e alla convivialità, con un programma capace di coinvolgere pubblici di tutte le età e di unire le generazioni nel segno della condivisione.

IL PROGRAMMA



VENERDÌ 28 AGOSTO – IL GRANDE PARTY ANNI ’90 E 2000

Ad aprire il festival sarà una serata interamente dedicata ai successi dance degli anni ’90 e 2000 con i Mighty Ninety, protagonisti di uno spettacolo che farà rivivere le colonne sonore di un’intera generazione.

SABATO 29 AGOSTO – IL LIVE DI BABY K

Il momento più atteso del weekend sarà il concerto di Baby K, protagonista assoluta della scena pop italiana e autrice di alcune delle hit più amate degli ultimi anni. Con la sua energia e il suo repertorio di successi multiplatino, porterà sul palco dell’Arena Daturi uno show destinato a coinvolgere migliaia di spettatori.

DOMENICA 30 AGOSTO – FAMILY VILLAGE SPORT E TRIBUTO A MAX PEZZALI

La giornata conclusiva prenderà il via già dal mattino quando l’Arena Daturi si trasformerà nel “Family Village” con un ricco programma dedicato alle famiglie, ai giovani e al mondo dello sport, grazie al coinvolgimento delle realtà sportive del territorio. Per tutta la giornata l’Arena Daturi sarà animata da dimostrazioni sportive, attività ludiche, giochi, momenti di intrattenimento e spettacolo, offrendo occasioni di divertimento e partecipazione per tutte le età. Prevista la partecipazione straordinaria di un ospite speciale che la direzione si riserva di comunicare successivamente. A chiudere la manifestazione sarà il grande concerto tributo a Max Pezzali e 883, un finale tutto da cantare sulle note dei successi che hanno accompagnato più generazioni.

UNA FESTA PER TUTTA PIACENZA

L’Arena Daturi, che riaprirà al pubblico proprio in occasione dell’evento, dopo alcuni interventi, ospiterà anche una ricca area Food & Beverage, con una selezione dei migliori food truck e un’offerta gastronomica pensata per accompagnare il pubblico durante tutta la manifestazione.

«Cinquant’anni di Radio Sound rappresentano un traguardo straordinario, costruito insieme ai piacentini che, in questo mezzo secolo, hanno condiviso con noi momenti della loro vita sintonizzandosi sulle nostre frequenze», commenta la direzione di Radio Sound. «Il Radio Sound Party non vuole essere soltanto la celebrazione della nostra storia, ma una festa capace di unire generazioni diverse attraverso la musica, creando un ponte tra chi è cresciuto con Radio Sound e i giovani che oggi ne rappresentano il futuro. Un’occasione per condividere valori, emozioni e senso di appartenenza alla nostra comunità, nel segno della grande musica italiana e dell’energia positiva dello sport.»

Un ringraziamento speciale va al Comune di Piacenza, a Edison Next, alla Banca di Piacenza e a tutte le realtà commerciali e associative del territorio che hanno scelto di sostenere con convinzione questa iniziativa. Grazie alla loro preziosa collaborazione è stato possibile realizzare un evento gratuito, aperto a tutta la cittadinanza, pensato come un grande momento di festa, partecipazione e valorizzazione del territorio.

Tutti gli aggiornamenti sul programma, gli ospiti e le iniziative saranno disponibili sulla landing page ufficiale del Radio Sound Party

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy