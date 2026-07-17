Strattonata e scippata della borsetta mentre è in sella alla sua bicicletta, donna cade e batte la testa: indagini in corso

Attimi di paura nella zona della Farnesiana, dove una donna è rimasta vittima di una rapina mentre si trovava in sella alla propria bicicletta.
Secondo una prima ricostruzione, la ciclista è stata avvicinata da un uomo, anch’egli in bicicletta, che le ha improvvisamente strappato la borsetta. Il violento gesto ha fatto perdere l’equilibrio alla donna, che è caduta rovinosamente a terra, battendo la testa.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato la donna al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso.
Sul luogo dell’accaduto è intervenuta anche la polizia, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica della rapina e risalire all’autore dello scippo.