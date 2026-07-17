Strattonata e scippata della borsetta mentre è in sella alla sua bicicletta, donna cade e batte la testa: indagini in corso

17 Luglio 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza

Attimi di paura nella zona della Farnesiana, dove una donna è rimasta vittima di una rapina mentre si trovava in sella alla propria bicicletta.

Secondo una prima ricostruzione, la ciclista è stata avvicinata da un uomo, anch’egli in bicicletta, che le ha improvvisamente strappato la borsetta. Il violento gesto ha fatto perdere l’equilibrio alla donna, che è caduta rovinosamente a terra, battendo la testa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato la donna al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul luogo dell’accaduto è intervenuta anche la polizia, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica della rapina e risalire all’autore dello scippo.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover