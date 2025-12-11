Non torna a casa, scattano le ricerche: nella notte era precipitato con l’auto in una scarpata di 40 metri, soccorso e salvato – FOTO e VIDEO

Nella notte di mercoledì 10 dicembre un’auto è caduta per una 40ina di metri in una scarpata di fitto bosco nei pressi del castello di Rezzanello nel comune di Gazzola (PC).
L’allarme del mancato rientro a casa dell’uomo, di origine ucraina ma residente a Piacenza, è arrivato dai familiari questa mattina e si è subito messa in moto la catena dei soccorsi.
In mattinata, sul luogo dell’incidente, sono intervenuti i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino. I soccorritori hanno lavorato alle azioni di recupero dell’uomo, rimasto ferito in condizioni di media gravità. I tecnici della squadra monte Alfeo del Soccorso Alpino, con manovre tecniche e alpinistiche, hanno recuperato il ferito, posizionandolo su barella, fino ad un punto in cui era possibile recuperarlo con il verricello dell’elisoccorso di Pavullo.
Sul posto erano presenti i Carabinieri, l’ambulanza della Pubblica di Rivergaro ed EliPavullo che ha recuperato con verricello per il trasporto all’ospedale Maggiore di Parma.