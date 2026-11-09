Concerto “Il talento premiato” il 14 novembre a Piacenza con Gli Amici della Lirica

Gli Amici della Lirica di Piacenza invitano il pubblico al concerto “Il talento premiato”, in programma sabato 14 novembre alle ore 17, nella sede dell’associazione in via Mazzini 81.
Protagonista del pomeriggio sarà il giovane baritono Shengkai He, vincitore della borsa di studio messa a disposizione dall’associazione piacentina in occasione del XVII Concorso Lirico Internazionale “Bell’Arte”, svoltosi dal 3 al 5 maggio 2026 a Braine-l’Alleud, in Belgio.
La collaborazione con la Fondazione Bell’Arte si inserisce in un rapporto di amicizia e condivisione culturale che da anni lega le due realtà, unite dalla volontà di promuovere la musica e sostenere le nuove generazioni di artisti.
Ad accompagnare Shengkai He al pianoforte sarà Chiara Cipelli, con la partecipazione del soprano Louise Guenter, per un appuntamento che offrirà al pubblico l’occasione di scoprire due interessanti voci emergenti del panorama lirico internazionale.
Un concerto che celebra il talento, valorizza i giovani interpreti e rinnova l’impegno degli Amici della Lirica nella diffusione della cultura musicale.
Informazioni
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