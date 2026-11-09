Il privilegio di sbagliare, incontro a Rivergaro il 14 novembre

Il vero lusso di oggi è potersi permettere di sbagliare. Verità o illusione? Il tema 2027 di Incontri in Trebbia Shire, Festival diffuso organizzato dall’associazione no profit Trebbia Shire, giugno alla sua quinta edizione, sarà confutare l’idea che commettere errori non sia un fallimento, ma un diritto fondamentale e la via d’accesso principale per imparare, crescere e scoprire chi siamo davvero.

In un mondo che spesso chiede di essere perfetti subito, ricordare che si ha il permesso di sbagliare toglie un peso enorme dalle spalle. Avere il privilegio di sbagliare non significa essere superficiali o non impegnarsi; significa invece vivere l’errore in modo intelligente. Riconoscerlo e ammetterlo richiede coraggio ed è il primo passo per risolverlo. Perfetto è chi non ci prova mai, e noi siamo convinti che sbagliare sia l’unico modo per pensare fuori dal coro.

Rivendicare questo privilegio significa smontare il mito dell’infallibilità per restituire all’errore umano il suo immenso valore pedagogico, creativo e democratico.

Tra chiacchiere e nuove idee parleremo di questo e tanto altro SABATO 14 NOVEMBRE, dalle 18:00, con tre ospiti d’eccezione:

Camilla Ferrario, autrice e content creator di rilievo nell’ambito della divulgazione socioculturale, abile nello smontare con ironia i cliché e i blocchi generazionali.

Pierluca Mariti, noto comico, stand up comedian e fine narratore di costume, celebre per il suo racconto arguto, irriverente e liberatorio dei piccoli drammi quotidiani.

Giacomo Maini, brillante divulgatore e comunicatore, specializzato nell’utilizzare i codici della cultura pop per trasmettere ai giovani messaggi di riscatto e crescita.

L’incontro si terrà all’auditorium Casa del Popolo di Rivergaro, con ingresso gratuito ma con prenotazione consigliata attraverso il link in bio Eventbrite.