Condannato per rapina, 37enne pakistano rintracciato e condotto in carcere

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa dei carabinieri di Bobbio hanno rintracciato l’uomo, destinatario di una pena definitiva di 4 anni e 2 mesi per fatti avvenuti a Recanati nel 2018.

Nella mattinata del 12 giugno 2026, alle ore 08:00, i militari della Compagnia di Bobbio hanno tratto in arresto un 37enne cittadino pakistano, residente a Macerata, disoccupato. L’arresto è stato eseguito in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Macerata.

L’uomo deve espiare la pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione, oltre alla multa di 2.200 euro, in relazione a una condanna definitiva per reati commessi a Recanati nell’estate del 2018, tra cui rapina e lesioni. L’ordine di esecuzione era stato emesso nel mese di marzo del 2026 per una sentenza divenuta definitiva il 30 gennaio 2026. Il 37enne, che aveva saltuariamente lavorato in provincia di Piacenza, è stato individuato in Val Trebbia dai carabinieri di Bobbio ed hanno quindi eseguito il provvedimento restrittivo.

Terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Piacenza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, prontamente informata dai militari operanti.

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