Monticelli, Rifondazione Comunista contro il nuovo regolamento di polizia urbana: “Norme arbitrarie e poco chiare”

In merito al Progetto di modifica del Regolamento di Polizia Urbana approvato dalla maggioranza del Consiglio Comunale di Monticelli d’Ongina in data 27/10/2026, il direttivo del circolo “Maria Bonatti” del Partito di Rifondazione Comunista esprime la propria “contrarietà in quanto ritiene tale documento improntato ad una discrezionalità ed arbitrarietà che non ne consente una chiara applicazione”.

LA NOTA DI RIFONDAZIONE COMUNISTA

A partire dal fatto che la legislazione e gli ordinamenti vigenti contemplano già comportamenti sanzionabili che nel Progetto di modifica sono solo ribaditi (come imbrattamenti, abbandono di rifiuti, atti contrari alla pubblica decenza, schiamazzi in luoghi pubblici ecc.), sono stati aggiunti comportamenti generici senza darne una chiara definizione, come “praticare attività ricreative di qualsivoglia genere (…) causando pericolo o pregiudizio alla libera fruizione delle aree alle persone”.

Si chiede a questo proposito al Sindaco o al consigliere delegato alla sicurezza di fornire un chiaro elenco su quali siano le attività ricreative consentite in modo che i cittadini non incorrano in alcun tipo di sanzione.

Infatti da come è lacunosamente formulato tale comportamento sanzionabile, si evince che nemmeno i bambini possano giocare liberamente in alcuna area ludica pubblica.

Decoro urbano, le segnalazioni sui cassonetti e sul cimitero comunale

La sezione locale del PRC condivide la preoccupazione per il degrado dell’attuale decoro pubblico, ne sono un esempio noto anche le situazioni adiacenti ai cassonetti della raccolta differenziata nel capoluogo e nelle frazioni, o la situazione al piano interrato nel cimitero del capoluogo dove i loculi vuoti sono completamente aperti, utilizzati come deposito di inerti, come segnalato da diversi monticellesi e non che hanno frequentato il cimitero nelle ricorrenze dei Santi e dei defunti.

Le critiche al metodo di approvazione del regolamento comunale

Il metodo di approvazione dei regolamenti (compreso quello di Polizia Locale) a colpi di maggioranza denota una tracotanza che stride con i proclami di collaborazione lanciati all’indomani del voto del 2022, dove la lista uscente fu confermata per soli tre voti.

Si ritiene che sarebbe stato più efficace elaborare a priori un documento congiunto coinvolgendo nella stesura la minoranza consiliare, anziché portarlo in CC a cose fatte, per la sola votazione.

Evidentemente è partita la campagna elettorale…

Sicurezza e integrazione, Rifondazione Comunista propone servizi socioculturali

Facendo riferimento a quanto indicato ai sensi degli Art. 2, 3, 10 della Costituzione, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 2, del D.Lgs. 286/1998, art. 43-44 , della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 21 della Direttiva 2000/43/CE nonché della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art. 14, crediamo fermamente che la prevenzione di comportamenti aggressivi o di disturbo, vandalismi e simili, in verità riscontrati a Monticelli molto raramente, siano segnali di disagio che si possono fronteggiare non certo con soluzioni repressive, ma con l’offerta di servizi socioculturali per la formazione permanente e per il tempo libero rivolti a tutta la cittadinanza, anche allo scopo di favorire l’integrazione di minoranze che hanno pieno diritto di circolare e sostare in aree comunali in quanto residenti, lavoratori e lavoratrici indispensabili in alcuni settori ove sono ampiamente ricercati da datori di lavoro del territorio.

Le proposte del PRC: spazi pubblici, associazioni giovanili e servizi sociali

Riteniamo che le soluzioni a medio e lungo termine dovrebbero tradursi in un percorso mirato attraverso:

l’offerta di locali comunali ove gruppi di cittadini possano organizzare, previa richiesta, incontri, riunioni e attività

la collocazione di ulteriori sedute e suppellettili nelle aree urbane per la sosta e la convivialità in sicurezza

la promozione della costituzione di nuove associazioni culturali soprattutto giovanili

organizzazione di corsi di alfabetizzazione linguistica ed informatica in forma strutturata

il potenziamento dei servizi sociali anche mediante interventi mirati come gli Educatori di strada, di cui nel recente passato si erano avvalse le scuole medie.

la riattivazione di Centri Diurni per minori, come in passato “Belli e monelli” e “Il gatto e la volpe”, che si avvalevano della collaborazione dei servizi socio-sanitari e delle associazioni territoriali.

Risorse e investimenti, il PRC: “La Politica è fatta di scelte”

Siamo consapevoli che tali proposte debbano coniugarsi con una ricerca di risorse e contributi tramite bandi e partecipazione a progetti, mentre l’emanazione di un’ordinanza o di un regolamento dà una facile risposta pronta all’uso mediatico, senza bisogno di investimenti. Ma la Politica è fatta di scelte.