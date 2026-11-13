Dalla rapina ai maltrattamenti in famiglia, 22enne tunisino espulso

Nella giornata di ieri, l’Ufficio Immigrazione ha dato esecuzione al provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino tunisino irregolare, di 22 anni, con accompagnamento alla frontiera di Roma Fiumicino.

Lo straniero, già noto alle forze dell’ordine con diversi precedenti per rapina, maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale, in materia di stupefacenti e furto aggravato, è stato accompagnato da personale della Questura di Piacenza presso l’aeroporto di Milano Linate, con scalo all’aeroporto Fiumicino di Roma, dove altri operatori della Polizia di Stato, abilitati alle scorte internazionali, hanno provveduto al suo rimpatrio nel Paese d’origine.