“Pensare la fede”, il 17 novembre una giornata di formazione promossa dalla diocesi e dal Collegio Alberoni

Martedì 17 novembre la Commissione per la formazione permanente del clero della diocesi in collaborazione con l’Istituto Teologico Collegio Alberoni e l’Opera Pia Alberoni promuove una giornata di approfondimento sul tema “Al fondamento del pensare la fede: la rivelazione”.
Francesca Peruzzotti relatrice al Collegio Alberoni di Piacenza
Relatrice sarà la professoressa Francesca Peruzzotti, docente di teologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore.
L’evento si articolerà in tre momenti in programma al Collegio Alberoni in via Emilia Parmense 77 a Piacenza.
Alle 10 il seminario per sacerdoti e diaconi sulla Rivelazione
Alle ore 10 nell’aula multimediale, seminario per i sacerdoti e i diaconi dal titolo “Una questione per l’oggi: la Rivelazione”.
Alle 15.30 l’incontro su filosofia e ascolto di Dio
Alle ore 15.30, sempre nell’aula multimediale del Collegio, incontro allargato a seminaristi, studenti, docenti di religione e cultori della materia, intitolato “Ascoltare Dio. La parola alla filosofia”.
Alle 18 la conferenza pubblica aperta a tutti alla Galleria Alberoni
Alle ore 18 alla Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni conferenza pubblica aperta a tutti sul tema “Quale parola, se a parlare è Dio?”.
Le domande al centro della giornata: la Rivelazione nel XXI secolo
Può la Rivelazione di Dio essere considerata un inestimabile dono ancora nel XXI secolo? Può essere percepita e intesa come appello rivolto a noi perché ci rendiamo disponibili ad un ascolto differente? Può essere ridotta solo ad una questione di comportamenti imposti o dev’essere considerata come qualcosa di più profondo?
Sono alcune delle domande – spiegano gli organizzatori – che accompagnano l’iniziativa del 17 novembre.