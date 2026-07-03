Rissa tra dipendente e cliente in un bar del centro, locale chiuso dalla questura per dieci giorni

Continua l’attività di prevenzione della Polizia di Stato, e nello specifico della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Piacenza, che ha provveduto ad emettere e notificare nella giornata di ieri, un provvedimento di chiusura temporanea ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S., per giorni 10 a firma del Questore, a carico del gestore di un locale ubicato nella zona del centro cittadino.

La sospensione dell’attività si è resa necessaria dopo un intervento effettuato la sera del 26 giugno, nel corso dei ‘venerdì piacentini’ ed è conseguente ad una violenta colluttazione avvenuta tra un cliente ed un dipendente del locale, nel corso della quale il cliente subiva delle gravi lesioni, tanto da dover ricorrere alle cure mediche presso il locale Ospedale Civile.

Per questo motivo, rilevando che i fatti accaduti nelle pertinenze dell’esercizio pubblico rivestono carattere di particolare allarme sociale e costituiscano un oggettivo pericolo per la pubblica sicurezza, per prevenire ulteriori situazioni che potrebbero ancora rappresentare una minaccia per la collettività, è stato adottato il provvedimento di chiusura della durata di 10 giorni, per la somministrazione di alimenti e bevande e lo svolgimento di tutte le attività musicali.

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