Confapi Industria, il futuro delle imprese al centro del seminario col gruppo Donne imprenditrici

“Il futuro? È come il Natale, quando arriva, arriva. È una scelta che si fa o che si rimanda”. Carlo Alberto Carnevale Maffè, Associate Professor of Practice presso la SDA Bocconi School of Management, esordisce così al seminario “IL FUTURO NON ASPETTA. Il coraggio delle domande che ogni impresa dovrebbe porsi oggi” promosso dal Gruppo Donne Imprenditrici di Confapi Industria Piacenza (ConfapiD) nella sede dell’associazione.

Le sfide delle imprese nei prossimi cinque anni: il confronto tra esperti e imprenditori

Introdotto dagli interventi della presidente di ConfapiD Barbara Boselli e dal presidente di Confapi Industria Piacenza Vincenzo Cerciello e moderato dalla giornalista Betty Paraboschi, l’incontro è partito da un interrogativo fondamentale: “Tra cinque anni, quale sarà la sfida più difficile da affrontare per chi fa impresa?”.

A rispondere sono stati due esperti del mondo accademico e dell’innovazione e due imprenditori: Carlo Alberto Carnevale Maffè appunto e Mauro Bellini, direttore di ESG360.it e docente a contratto all’Università Cattolica del Sacro Cuore e poi Alessandro Tassi, ceo di Spin Applicazioni Magnetiche Srl, e Michele Corradi, ceo e co-fondatore di Lindbergh Spa.

Carnevale Maffè: “Essere micro è una scelta, non un destino”

“Quello che azzoppa il nostro Paese sono le microimprese con meno di 20 dipendenti, mentre siamo forti nelle piccole e medie imprese – sottolinea Carnevale Maffè – ma essere micro è una scelta, non un destino”.

Intelligenza artificiale e imprese: le cinque priorità da ripensare

Il docente ha evidenziato anche come siano cinque le cose da ripensare: “E nessuna è comprare l’IA – avverte – sono la competizione, i modelli di business, la produttività, le competenze e le decisioni”.

Mauro Bellini: “Ogni azienda ha un patrimonio di dati che valgono”

Il tema dei dati e il loro valore è al centro del dibattito e anche dell’intervento di Bellini: “Qualunque azienda, indipendentemente dalla sua dimensione, ha un patrimonio di dati che valgono e ne deve essere consapevole” fa presente.

Alessandro Tassi racconta la crescita di Spin Applicazioni Magnetiche

Nella seconda parte del seminario a prendere la parola sono le imprese: Tassi ha raccontato la parabola ascendente di Spin, nato come studio di progettazione e consulenza e poi ampliato “anche grazie al prezioso contributo di mia moglie Anna” sottolinea.

“La difficoltà maggiore? Far capire a chi lavora l’evoluzione dell’azienda” ammette.

Michele Corradi: “Le aziende devono essere terre di conquista per i giovani”

Corradi invece, tracciando la storia di Lindbergh dallo sviluppo di un modello di servizi logistici per tecnici manutentori all’estensione ad altri ambiti (Hvac ed economia circolare), ha sottolineato “l’importanza di far sentire il senso di appartenenza a chi lavora nella nostra azienda e la valorizzazione dei giovani, attraverso la loro responsabilizzazione: dobbiamo pensare alle nostre aziende come terre di conquista per i ragazzi che ci lavorano”.

Barbara Boselli: “Costruire oggi un futuro diverso per le nostre aziende”

“Il tema non è soltanto comprendere che cosa cambierà – fa presente Boselli – ma capire che cosa possiamo fare oggi, come imprenditori, per costruire un futuro diverso per le nostre aziende. ConfapiD allarga il proprio ruolo: dalla valorizzazione delle esperienze femminili alla promozione di una cultura d’impresa capace di interrogare il futuro. È una scelta evolutiva, coerente con l’ambizione di rendere il Gruppo sempre più rilevante nella vita economica del territorio”.