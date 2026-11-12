Controlli dei carabinieri nelle aziende: sei persone denunciate, tre lavoratori in nero e due attività sospese. Sanzioni per 46 mila euro

Lavoro nero e sicurezza, controlli dei Carabinieri nel Piacentino: 6 denunciati e sanzioni per oltre 46mila euro. Gli accertamenti del Nucleo Ispettorato del Lavoro, svolti insieme ai reparti dell’Arma territoriale del Comando Provinciale di Piacenza, hanno riguardato sicurezza, lavoro irregolare e tutela dei dipendenti. Ammende e sanzioni amministrative per oltre 46mila euro.

Controlli sul lavoro nel Piacentino: 6 persone denunciate e tre lavoratori in nero

Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Piacenza, a conclusione degli accessi ispettivi svolti insieme ai reparti dell’Arma territoriale dipendenti dal Comando Provinciale di Piacenza e delle successive verifiche, ha denunciato in stato di libertà 6 persone per le rispettive ipotesi di reato in materia di lavoro e sicurezza.

Gli accertamenti, conclusi il 10 novembre, hanno interessato attività economiche situate nel capoluogo e anche nei comuni di Alta Val Tidone, Castel San Giovanni e Gropparello.

Complessivamente sono stati individuati tre lavoratori impiegati “in nero”, uno dei quali privo di permesso di soggiorno, e adottati due provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Piacenza, lavoratore senza permesso di soggiorno impiegato in un food truck

A Piacenza, il titolare di un’attività di ristorazione su veicolo, un “food truck”, è stato denunciato per aver impiegato un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno, risultato anche non regolarmente assunto e unico addetto presente nell’attività.

Impianti a gas e metano: contestate violazioni sulla formazione e sulle visite mediche

Sempre nel capoluogo, gli accertamenti presso un’impresa di installazione di impianti a gas e metano hanno portato alla denuncia del titolare per la mancata sottoposizione dei lavoratori alle visite mediche e per l’omessa formazione in materia di sicurezza.

Negozio di pelletteria, sospensione dell’attività per gravi violazioni

Il titolare di un negozio di pelletteria è stato invece deferito per l’omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi e la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Le gravi violazioni riscontrate hanno comportato anche l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Alta Val Tidone e Castel San Giovanni: controlli in un bar e in un’osteria

In Alta Val Tidone, il titolare di un bar è stato denunciato per la mancata sottoposizione dei lavoratori alle visite mediche e per l’omessa installazione dei dispositivi antincendio.

A Castel San Giovanni, la titolare di un’osteria è stata deferita per l’installazione di un sistema di videosorveglianza senza la prescritta autorizzazione.

Piacenza, controlli in una struttura ricettiva: denuncia e sospensione

Gli ulteriori accertamenti condotti a Piacenza presso una struttura ricettiva hanno determinato la denuncia del titolare per l’omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi.

È stato inoltre rilevato l’impiego di un lavoratore non regolarmente assunto, unico addetto dell’attività, con conseguente applicazione della relativa sanzione.

Anche per questa impresa è stato adottato un provvedimento di sospensione per gravi violazioni in materia di sicurezza.

Gropparello, lavoratore in nero e retribuzioni non tracciabili

Nel corso della medesima attività ispettiva, a Gropparello, la socia amministratrice di un bar è stata sanzionata in via amministrativa per l’impiego di un lavoratore “in nero”, unico addetto presente, e per il pagamento delle retribuzioni con modalità non tracciabili.

Ammende e sanzioni amministrative per oltre 46mila euro

Complessivamente sono state elevate ammende per 13.796 euro e sanzioni amministrative per 32.446 euro.

Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Piacenza ha informato l’Autorità giudiziaria e gli enti competenti degli esiti degli accertamenti.

Sicurezza sul lavoro, prosegue l’attività di controllo dei Carabinieri

L’attività si inserisce nell’azione di controllo a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di contrasto al lavoro irregolare, svolta attraverso la collaborazione tra la componente specializzata e i reparti territoriali dell’Arma piacentina.