Sicurezza, il piano della Regione per Piacenza: “Educatori di strada, street tutor per i giovani, nuove telecamere e un’area multisport”

Educatori di strada per incontrare i giovani nei luoghi che frequentano, ascoltarli e accompagnarli ai servizi. Attività sportive per offrire occasioni di aggregazione, Street tutor nelle aree della movida. E ancora, nuove telecamere e la riqualificazione del Giardino di via Grandi, con un’area multisport per basket e calcio, nuovi arredi e servizi igienici accessibili anche a chi convive con una disabilità.

Sono gli interventi del progetto “Mizar”, al centro dell’Accordo di programma approvato dalla Giunta regionale dell’Emilia-Romagna con il Comune di Piacenza, per migliorare la sicurezza e la vivibilità del territorio comunale. L’attenzione si concentra sul quadrante sud-est della città, compreso tra viale Dante, via Negri, via Nasolini e via Grandi, con particolare attenzione anche agli spazi scolastici e alle aree verdi circostanti.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 335.250 euro, sostenuto dalla Regione con 267mila euro, ai quali si aggiungono 68.250 euro stanziati dal Comune.

“La sicurezza di un quartiere si rafforza con una presenza costante e con la capacità di riconoscere e affrontare i problemi prima che si aggravino – afferma il presidente della Regione con delega alle Politiche per la sicurezza, Michele de Pascale – significa essere presenti nei luoghi in cui vivono e si incontrano le persone, costruire relazioni di fiducia, offrire opportunità ai più giovani e intervenire sulle situazioni di disagio”.

“È un lavoro di prevenzione che si affianca alle attività di controllo e presidio del territorio, di competenza delle forze dell’ordine, contribuendo a costruire una risposta integrata ai bisogni di sicurezza delle comunità. A Piacenza sosteniamo un progetto che unisce questo lavoro educativo alla mediazione nelle aree della movida, al potenziamento della videosorveglianza e alla riqualificazione degli spazi pubblici. Restituire alla comunità un giardino più accogliente, con nuove opportunità per praticare sport e incontrarsi, significa anche rafforzare la sicurezza e la qualità della vita nel quartiere. È questo il senso della collaborazione che portiamo avanti con i Comuni: mettere insieme risorse e competenze per dare risposte concrete alla domanda di sicurezza e migliorare la vita quotidiana delle persone”.

“La sicurezza delle persone è una priorità della nostra amministrazione – dichiara la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi – e il progetto Mizar rappresenta un ulteriore passo avanti nel lavoro che stiamo facendo per rendere Piacenza una città più sicura e vivibile. Con particolare attenzione alla zona di viale Dante, interveniamo attraverso azioni mirate di prevenzione, presidio del territorio e riqualificazione urbana, nella convinzione che una città più curata e vissuta sia anche una città più sicura. Il finanziamento della Regione Emilia-Romagna ci permette di rafforzare questo impegno e di tradurlo in interventi concreti. Sappiamo che la sicurezza richiede risposte coordinate e collaborazione tra istituzioni. Mizar si inserisce in questo percorso, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità del quartiere e rispondere alle esigenze di chi ci abita, lavora e lo frequenta ogni giorno”.

Il progetto, nel dettaglio

Sul fronte della prevenzione sociale, “Mizar” prevede la presenza programmata di educatori di strada nelle aree maggiormente frequentate dai giovani, con attività di ascolto, costruzione di relazioni di fiducia e accompagnamento ai servizi educativi e sociosanitari. Il coinvolgimento delle società sportive locali e delle realtà di Street Academy consentirà inoltre di promuovere attività capaci di avvicinare i ragazzi allo sport e favorire occasioni positive di incontro e partecipazione.

Proseguirà e sarà rafforzato anche il servizio degli Street tutor nelle aree della movida, con funzioni di mediazione e mitigazione dei rischi, per favorire la convivenza e prevenire situazioni di conflitto.

Gli interventi tecnologici comprendono l’installazione di nuove telecamere collegate alla rete comunale di videosorveglianza, con particolare attenzione ai giardini di via Grandi, all’area della nuova biblioteca di viale Dante e ad altri punti strategici lungo l’asse viale Dante-via Negri.

La riqualificazione del Giardino di via Grandi prevede il rifacimento del manto erboso deteriorato, la sistemazione delle aree verdi e la trasformazione dell’anfiteatro centrale in un’area multisport per basket e calcio. Saranno sostituiti panchine, tavoli e cestini e verranno completamente ristrutturati i servizi igienici, rendendoli accessibili anche alle persone con disabilità.