Audizione della Confedilizia in Parlamento: “Dalla manovra un messaggio positivo sul ruolo della proprietà immobiliare”

La Confedilizia – ascoltata in audizione dalle Commissioni Bilancio della Camera e del Senato – ha espresso una valutazione positiva sulle principali misure di interesse per il settore immobiliare contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2027.

In particolare, l’introduzione della cedolare secca per le locazioni commerciali, la riduzione della tassazione per le locazioni abitative a canone concordato e la sostanziale conferma delle detrazioni fiscali per gli interventi edilizi rappresentano risposte a esigenze da tempo segnalate dalla Confederazione della proprietà edilizia.

Si tratta di interventi che, pur riferiti ad ambiti differenti, sono accomunati da un’impostazione condivisibile: quella di favorire, attraverso misure incentivanti, l’iniziativa dei proprietari immobiliari, gli investimenti privati, la disponibilità di immobili in locazione e la manutenzione e riqualificazione del patrimonio edilizio.

È una scelta particolarmente significativa – a parere della Confedilizia – in una fase nella quale il dibattito sulle politiche abitative, in Italia e in Europa, appare spesso orientato verso misure di carattere vincolistico, quando non punitivo, nei confronti della proprietà immobiliare. Misure che, anziché risolvere i problemi ai quali intendono rispondere, rischiano di aggravare le difficoltà del mercato, scoraggiando l’offerta di immobili.

La strada da seguire è invece quella indicata nella manovra: creare le condizioni affinché la proprietà immobiliare, soprattutto quella diffusa delle persone fisiche e delle famiglie, possa svolgere pienamente il proprio ruolo economico e sociale, a beneficio dell’intera collettività.

La Confedilizia ha espresso l’auspicio che le disposizioni di interesse per il settore immobiliare contenute nel disegno di legge del Governo siano confermate nel corso dell’esame parlamentare e che vengano favorevolmente valutate le proposte migliorative suggerite nel corso dell’audizione, in modo da rafforzare l’efficacia delle misure previste dalla manovra.