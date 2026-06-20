Il Conservatorio rafforza il ponte con la Cina, visita della delegazione dell’Università di Zhaoqing

Il Conservatorio Nicolini consolida il proprio respiro internazionale e rafforza il legame con la Cina. Nei giorni scorsi l’istituto piacentino ha infatti accolto una delegazione dell’Università di Zhaoqing, importante ateneo cinese che ospita al proprio interno una facoltà di musica rinomata a livello internazionale.

La delegazione, accompagnata dalla responsabile Asia Helpdesk di Confapi Industria Piacenza Yaqin Joanne Yang, è stata ricevuta dal presidente del Conservatorio, Massimo Trespidi, dal direttore Roberto Solci e dalla funzionaria del Conservatorio Irene Volpi. Gli ospiti hanno visitato gli spazi del Conservatorio e la sua biblioteca, conoscendo da vicino una realtà che negli anni ha saputo costruire una significativa dimensione internazionale.

L’incontro è stato soprattutto l’occasione per avviare un dialogo in vista di una possibile collaborazione tra le due università musicali. Sul tavolo l’ipotesi di sviluppare progetti comuni, favorire scambi tra studenti e docenti e creare nuove opportunità di crescita e confronto tra le rispettive comunità accademiche.

“Siamo onorati di questa visita», ha sottolineato il presidente Massimo Trespidi. «Da anni il Conservatorio Nicolini accoglie decine di studenti cinesi che scelgono Piacenza per il proprio percorso di alta formazione musicale. Qui non imparano soltanto la musica, ma approfondiscono anche l’interpretazione e il significato culturale delle opere”.

“Proprio la presenza consolidata di numerosi studenti provenienti dalla Cina rappresenta un elemento distintivo del nostro Conservatorio e rende ancora più significativo il rapporto che si sta delineando con l’Università di Zhaoqing – ha sottolineato il direttore Roberto Solci -. Un’intesa che potrebbe ulteriormente rafforzare la collaborazione con il mondo accademico cinese, aprendo nuove prospettive di scambio culturale e artistico”.

Al termine dell’incontro, Trespidi, dopo aver ringraziato Confapi Industria, ha espresso l’auspicio che questo primo contatto possa tradursi in una collaborazione concreta e duratura: “La musica è un ponte per l’amicizia tra i popoli, supera le distanze e crea occasioni di conoscenza reciproca. Ci auguriamo che da questo incontro possa nascere una florida collaborazione tra le nostre istituzioni e le nostre comunità” .

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