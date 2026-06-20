Ausl, Giulia Giannini alla guida di Chirurgia plastica

La chirurgia plastica rappresenta un servizio fondamentale per molte persone, in particolare per chi affronta patologie oncologiche della pelle, malformazioni congenite, esiti di interventi chirurgici demolitivi o cicatrici che compromettono funzionalità ed estetica. Il suo obiettivo non è soltanto ricostruire una parte del corpo e ripristinarne la funzione e l’aspetto, ma anche contribuire in modo significativo al benessere psicologico e alla qualità della vita dei pazienti.

Per questo motivo l’Azienda sanitaria di Piacenza ha sempre investito nello sviluppo della chirurgia plastica e continua a farlo con la nomina di Giulia Giannini alla guida della struttura di Castel San Giovanni.

Quarantasei anni, laureata all’Università di Bologna e specializzata a Milano, Giannini ha maturato importanti esperienze professionali presso Humanitas e l’Istituto Europeo di Oncologia prima di arrivare a Piacenza nel 2023, dove ha lavorato accanto alla dottoressa Valeria Navach.

«Ho fortemente voluto essere qui per ritrovare quella dimensione umana e professionale che considero più vicina alla mia idea di chirurgia plastica, orientata soprattutto al supporto dei pazienti oncologici. Ho trovato un ambiente stimolante, che ha saputo accordarmi fiducia e continua a farlo, così come all’intero team composto da Gianmarco Paolo Federici ed Eugenio Cerciello, due giovani e validi professionisti con i quali si è instaurato fin da subito un rapporto di grande collaborazione.

Insieme abbiamo lavorato per garantire la continuità del servizio e portare avanti una tradizione di eccellenza che la chirurgia plastica ha costruito negli anni sul territorio piacentino. Guardando al futuro, l’obiettivo è rafforzare ulteriormente il gruppo di lavoro per offrire risposte sempre più tempestive ed efficaci ai pazienti, in stretta integrazione con la Breast Unit, con Dermatologia e con l’Oncologia, affinché ogni persona possa contare su percorsi di cura completi e personalizzati».

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