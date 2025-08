Controlli dei Carabinieri in Val Tidone, tre automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza.

Incidenti, alcoltest positivi e patenti ritirate a un operaio, ad una giovane donna ed a uno studente ventenne. È stata una notte intensa quella tra giovedì e venerdì sulle strade della Val Tidone. I Carabinieri della Compagnia di Piacenza hanno svolto una serie di mirati controlli e, nell’arco di poche ore, hanno sorpreso due automobilisti con valori oltre i limiti di legge. Per tutti è scattata la denuncia e il ritiro della patente.

La prima a finire nei guai è stata una giovane di 25 anni, residente a Castel San Giovanni. In località Ziano Piacentino, la ragazza ha perso il controllo della vettura che stava guidando – non di sua proprietà – ed è finita fuori strada. L’incidente non ha provocato feriti, ma i carabinieri di Borgonovo val Tidone intervenuti sul posto l’hanno sottoposta all’etilometro: il risultato ha lasciato poco spazio ai dubbi, con un tasso alcolemico di 1,21 g/l, più del doppio rispetto al limite consentito. Poco dopo, in pieno centro a Borgonovo Val Tidone, un altro automobilista è stato fermato per un controllo di routine. Si tratta di un operaio di 30 anni, residente a Gragnano Trebbiense. Anche lui non era al volante della sua auto ma di una vettura intestata a terzi. L’alcoltest ha confermato la positività: 1,30 g/l, un valore che comporta sanzioni pesanti e l’immediata sospensione della patente.

Il terzo caso riguarda un episodio avvenuto alcuni giorni prima, nella notte del 26 luglio, ma per il quale gli accertamenti eseguiti dai carabinieri della Stazione di Rivergaro si sono chiusi soltanto ora. Alle tre del mattino, lungo la provinciale 28 a Gossolengo, un giovane studente piacentino di 20 anni, ha perso il controllo della sua utilitaria finendo fuori strada. Trasportato al pronto soccorso con lievi ferite, è stato sottoposto agli accertamenti medici: anche in questo caso è emersa la positività all’alcol che ha comportato la denuncia all’autorità giudiziaria ed al ritiro immediato della patente di guida. Tre episodi distinti, ma accomunati dallo stesso filo conduttore: l’abuso di alcol al volante.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy