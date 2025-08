Oroscopo di agosto a cura dell’Astrologo Ciro Caprino: “mese teso e incantato come un duello tra sogno e realtà” – AUDIO

Il cielo di agosto 2025 è teso e incantato, come un duello tra sogni e realtà. Marte accende battaglie interiori nel segno della Bilancia, tra giustizia e confusione, mentre la Luna Piena in Acquario apre visioni di futuro collettivo. Venere e Giove donano bellezza e abbondanza, tuttavia l’amore sarà messo alla prova da ombre profonde. È un tempo di raffinata alchimia: discernere, purificare e rinascere con eleganza stellare.

Intervista con l’Astrologo Ciro Caprino

Oroscopo di Agosto

♈ ARIETE

Il tuo Marte entra in Bilancia come un coltello che vuole tagliare l’aria con eleganza: duelli emotivi e contratti d’anima.

Meditazione: osserva il tramonto in silenzio.

Consiglio: viaggia leggero, lascia spazio alla bellezza non programmata.

♉ TORO

Venere ti coccola in punta di piedi come la carezza di un lenzuolo fresco. Ma poi arriva Plutone e ti chiede: “È vero amore o solo comfort?”

Meditazione: mani sulla terra nuda, ascolta il suo respiro.

Consiglio: un picnic sensuale sotto le stelle, con cibo fatto in casa.

♊ GEMELLI

Mercurio torna diretto lunedì 11 e la tua mente si riaccende come una lampadina in un sogno lucido.

Meditazione: scrivi tre verità che non hai mai detto a nessuno.

Consiglio: esplora un borgo dove non sei mai stato — con taccuino in tasca.

♋ CANCRO

Venere e Giove si baciano nel tuo cielo come due amanti in un film d’epoca.

Meditazione: ascolta il suono delle onde all’alba.

Consiglio: concediti piccoli piaceri, come un gelato artigianale o un abbraccio che dura dieci secondi in più.

♌ LEONE

Mercurio ti restituisce la parola e Venere ti incorona: sei re del palcoscenico, tuttavia attento al sipario scuro di Plutone. Meditazione: specchiati al tramonto, ringrazia la tua luce. Consiglio: vivi un’esperienza artistica — teatro all’aperto, musica dal vivo, una danza improvvisata.

♍ VERGINE

Sole e Luna Nuova ti riportano alla radice: sei un alchimista con grembiule di lino e cuore in fermento.

Meditazione: riordina uno spazio con intenzione magica.

Consiglio: immergiti in un libro di erbe, astrologia o cucina sacra.

♎ BILANCIA

Marte ti scuote come vento tra le foglie di un bonsai: cerca l’equilibrio tra fuoco e forma.

Meditazione: cammina lentamente, sentendo ogni passo sul terreno.

Consiglio: visita una galleria d’arte o crea bellezza con le tue mani.

♏ SCORPIONE

Opposizioni celesti ti rendono uno sciamano in bilico: ami, ma vuoi possedere; sogni, ma temi le dissolvenze.

Meditazione: bagno in acqua scura o danza in penombra.

Consiglio: prova una lettura tarologica o un rituale d’amore segreto.

♐ SAGITTARIO

Il fuoco interiore danza, ma Marte e Saturno ti ricordano i limiti della freccia. Non tutto si può comprendere, ma molto si può intuire.

Meditazione: guarda il cielo notturno da sdraiato.

Consiglio: un viaggio spirituale in montagna o in una città mistica.

♑ CAPRICORNO

I pianeti ti spingono a fondere ambizione e tenerezza, come pietra che ospita il muschio.

Meditazione: cammina scalzo su terra e pietre.

Consiglio: visita un luogo sacro, anche se è un angolo del tuo giardino.

♒ ACQUARIO

La Luna Piena ti illumina come una lanterna nella nebbia: sei messaggero di sogni e visioni.

Meditazione: tieni un diario dei sogni e delle strane coincidenze.

Consiglio: crea un progetto collettivo o partecipa a un festival visionario.

♓ PESCI

Nettuno e Marte ti provocano onde interiori: agire o lasciare che sia? Il mare dentro ha bisogno di bussola stellare.

Meditazione: osserva una candela accesa, poi chiudi gli occhi.

Consiglio: crea arte d’acqua — pittura, bagno sacro, poesia fluida.

Transiti di agosto nel dettaglio

gio 7 ago – ore 01:24

Marte entra in Bilancia 00°00’

Il Guerriero della volontà indossa la veste dell’equilibrio.

L’azione si fa diplomatica, la lotta cerca giustizia. Tempo di combattere con grazia, non con rabbia.

sab 9 ago – ore 04:51

Marte Saturno – opposizione (♎ 01°20’)

Il fuoco incontra il muro del tempo.

Una sfida karmica si presenta: ostacoli esterni ci chiedono disciplina e pazienza interiore.

sab 9 ago – ore 09:54

Luna Piena in Acquario 16°59’

Rivelazione collettiva, visione del domani.

Emozioni e intuizioni si accendono come stelle; è tempo di offrire al mondo il nostro dono più autentico.

dom 10 ago – ore 00:12

Marte Nettuno – opposizione (♎ 01°50’)

Volontà e sogno si sfidano nel nebbioso teatro dell’anima.

Attenzione alle illusioni: agire richiede fede profonda e discernimento sottile.

lun 11 ago – ore 09:30

Mercurio diventa diretto in Leone 04°14’

La voce torna a ruggire con chiarezza e potere.

Pensieri e comunicazioni si sciolgono, è tempo di parlare con coraggio e creatività.

mar 12 ago – ore 07:29

Venere Giove – congiunzione (♋ 14°03’) Unione di bellezza e abbondanza.

Una benedizione d’amore e prosperità avvolge i cuori: apriti a ricevere con gratitudine.

ven 22 ago – ore 22:34

Il Sole entra in Vergine 00°00’

La luce diventa cura, precisione, servizio.

Inizia un tempo di discernimento e purificazione: ciò che è superfluo si lascia andare.

sab 23 ago – ore 08:06

Luna Nuova in Vergine 00°22’

Un seme silenzioso viene piantato nella terra dell’anima.

Perfetto momento per iniziare nuove abitudini salutari e sacre routine quotidiane.

lun 25 ago – ore 18:27

Venere entra in Leone 00°00’

L’amore si accende come una fiamma regale.

La Dea del piacere danza tra i fuochi del cuore: tempo di amare con audacia e generosità.

mer 27 ago – ore 07:53

Venere Plutone – opposizione (♌ 01°51’)

Luce e ombra si guardano negli occhi.Incontri intensi, desideri profondi e metamorfosi emotive: amore come rito di trasformazione.

Informazioni e approfondimenti

Informazioni e approfondimenti sulla pagina Facebook di Ciro Caprino “ottimismo assoluto“e sulla pagina youtube cielo in divenire

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy