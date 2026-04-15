CEVLuneburg-Gas Sales Piacenza 0-3: ora la coppa è più vicina. Coach Boninfante: “Non era semplice, ma la mia squadra ha dimostrato di non mollare mai” AUDIO

Piacenza vince la gara di andata della finale di Coppa Cev in Germania. Al LKH arena di Luneburgo i biancorossi soffrono, ma vincono in rimonta i primi due parziali. Nel primo set la squadra di Boninfante, che schiera Loreti libero e ritrova Mandiraci titolare dal 1′, fatica in avvio. Sotto 5-1 e sempre in svantaggio per quasi tutto il parziale i biancorossi trovano l’affondo vincente nel finale, sorpassando sul 24-23 e chiudendo 26-24. Ancora più vietato ai deboli di cuore il secondo set con la Gas Sales che fatica tremendamente in attacco: i tedeschi del Lubeburg, infatti, legittimano l’accesso in finalissima, dimostrandosi una squadra compatta e super reattiva in fase difensiva, trascinata dall’ottimo Gruvaeus. Sotto di sette lunghezze e ormai fuori dal set i ragazzi di Boninfante trovano una reazione pazzesca: un parziale di 10-2, caratterizzato ancora da grandi difese di Loreti e parecchi muri. Piacenza chiude 25-22. Da qui in poi non c’è più partita: è un monologo biancorosso che si concretizza con l’eloquente 25-16 finale. Mercoledì 22 aprile, alle 20:00 diretta su Radio Sound, ci sarà la gara di ritorno al Palabanca sport. Agli uomini di Boninfante basteranno 2 set per alzare uno trofeo un trofeo che la Piacenza della pallavolo non ha mai avuto in bacheca e per riportare in città un successo Europeo che manca da 13 anni.
I sestetti
Luneburg – Enlund, Valimaa, Gruvaeus, Champlin, Young, Howe, Takahashi (L). All. Hubner
Gas Sales Piacenza – Bovolenta, Porro, Gutierrez, Mandiraci, Simon, Galassi, Loreti (L). All. Boninfante
Primo set
Locali avanti 3-1. Ace di Gruvaeus 4-1. Partenza razzo dei locali 5-1 e Boninfante chiama timeout. Gutierrez a segno 5-2. Controbreak di Piacenza 6-4. Primo tempo di Young 7-4. Errore al servizio di Enlund 8-5. Si sblocca anche Mandiraci con una bella diagonale da posto 4 (8-6). primo tempo devastante di Young 9-6. Errore di Mandiraci che aveva una free ball, ma sbaglia le misure 10-7. Primo tempo di Simon. Mani out di Gruveaus 12-8. Bovolenta sfonda il muro a 3 del Lubeburg dalla seconda linea 12-9. Errore al servizio per Mandiraci 13-9. Simon sbaglia il primo tempo 14-9. Risponde subito Bovolenta 14-10. Muro di Galassi 14-11. Bovolenta, muro out 14-12! Piacenza è ancora nel set! Un errore per parte 15-13. Piacenza impatta a quota 16 con l’ace di Gutierrez e secondo timeout chiamato dai tedeshi di Hubner. Enlund da seconda linea, c’è anche un tocco a muro di Piacenza 17-16. Risponde Mandiraci da posto quattro 17-17. Errore al servizio di Galassi 18-17. Bovolenta attacca out 19-17. Mandiraci gioca con il muro 19-18. Tocco a muro di Simon sull’attacco dei locali 20-18. Porro torna da Mandiraci 20-19. Primo tempo di Howe 21-19. Errore al servizio di Gruveaus 21-20. Simon sbaglia il servizio 22-20. Elser entrato per il servizio sbaglia 22-21. Errore di Champlin 22-22. Enlund gioca con le mani di Gutierrez 23-22. Enlund serve in rete 23-23. Grande attacco di Bovolenta 23-24 setball per Piacenza! Timeout per i locali. Poi Gutierrez sbaglia il servizio 24-24. Punto miracoloso di Piacenza con il muro di Galassi dopo difese clamorose di Piacenza con Loreti. Altro muro vincete e Piacenza vince il primo set 26-24.
Secondo set
Avvio in equilibrio 3-3. Gutierrez, muro out del 3-4. Primo tempo di Galassi 5-5. Tedeschi ancora avanti 6-5. Altro primo tempo di Galassi 6-6. Servizio in rete di Gutierrez 7-6. Break del Luneburg 9-6 e Boninfante chiama timeout. Parallela di Bovolenta 9-7. Errore di Galassi 10-7. Massimo vantaggio dei tedeschi sul 11-7. poi Bovolenta prova a ridurre il gap 11-8. Mani out di Gruvaeus 12-8. Punto meraviglioso di Piacenza con il muro di Simon 12-9: nell’azione una bellissima difesa ad una sola mano di Loreti. Enlung passa tra le mani del muro di Piacenza 13-9. Bovolenta sbaglia in attacco 14-9. Errore di Gruvaeus 14- 10. Simon sbaglia il servizio 15-10. Enlund in diagonale, Porro non può nulla 16-10. Timeout chiamato da Boninfante. Gruvaeus passa ancora 17-10. Enlund spara out 17-11. Mani out di Gutierrrez 17-12. Errore di Porro al servizio 18-12. A segno Gutierrez 18-13. Controbreak di Piacenza 19-15. Muro di Piacenza19-16 e Hubner chiama timeout! Altro muro di Piacenza con Simon 19-17! Bovolenta da posto quattro 19-18! Muro di Simon 19-19! Errore in attacco di Luneburg e il punto è di Piacenza 19-20. Parziale di 10-2 per Piacenza. Stavolta attacca out Galassi 20-20. Free ball dei locali con Gruvaeus 21-20. Errore di Larssem 21-21. Porro vince il duello sotto rete e Piacenza è avanti 21-22. Gruvaeus impatta sul 22-22. Tocco di seconda di Porro 22-23. Set ball di Piacenza 22-24! Piacenza vince anche il secondo set e chiude 25-22!
Terzo set
Avvio in perfetto equilibrio 3-3. Piacenza avanti 5-3 e Hubner chiama timeout. Ace di Porro 6-3 per Piacenza. A segno Mandiraci 4-7. Pallonetto di Mandiraci 4-8. Gutierrez spara out 5-8. Adesso è un dominio totale di Piacenza 12-7 per i biancorossi. Enlund in diagonale 8-12. Ace di Gruvaeus 9-12. Primo tempo di Simon 9-13. Primo tempo di Howe 10-13. Howe sbaglia il servizio 10-14. Gutierrez, al secondo tentativo piega le mani del muro 10-15. Altro errore dei locali 10-16. Primo tempo di Galassi 11-17! Parallela di Bovolenta 11-18. Grande attacco di Mandirai 13-19! Attacco a tutto braccio di Bovolenta, poi Porro con una free ball porta lo score sul 14-21. Hubner chiama timeout! Gruvaeus è l’ultimo ad arrendersi 15-21. Gutierrez non sbaglia 15-22 con un pallonetto spinto. Errore in attacco dei locali 15-23! Errore al servizio di Simon 16-23. Matchball di Piacenza 16-24. Chiude Gutierrez 16-25